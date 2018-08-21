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Лукашенко: Чувство признательности воинам-освободителям навсегда объединило братские народы Беларуси и России

22.08.2018 13:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Александр Лукашенко 22 августа поздравил губернатора Курской области России Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей этого российского региона с 75-й годовщиной победы в Курской битве, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что данное событие переломило ход боевых действий и позволило начать стратегическое наступление советских войск. "Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов", — говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, "чувство глубокой признательности воинам-освободителям, подарившим людям право на мирную жизнь, навсегда объединило братские народы Беларуси и России".

Как сообщалось, сегодня Лукашенко направился с визитом в Россию. В Сочи он проведет переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщила пресс-служба белорусского президента.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Александр Лукашенко 22 августа поздравил губернатора Курской области России Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны и...
 
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