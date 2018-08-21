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Суд вынес приговор мотоциклисту за ДТП в Минске, в котором погибла беременная женщина

22.08.2018 12:52 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Суд вынес приговор мотоциклисту за ДТП в Минске, в котором погибла беременная женщина.

Трагедия произошла 9 апреля 2018 года. 28-летний мотоциклист с беременной пассажиркой двигался по проспекту Независимости со скоростью не менее 108 км/ч. В какой-то момент мотоцикл занесло и водитель потерял управление. Мотоцикл опрокинулся на беременную пассажирку.  Кроме того, женщину ударило о стоявший у края дороги автомобиль. В  ДТП ей были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась.

Как сообщили в Минском городском суде, 20 августа на выездном судебном заседании судом Советского района Минска рассмотрено уголовное дело по обвинению водителя мотоцикла в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения).

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорен к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Суд вынес приговор мотоциклисту за ДТП в Минске, в котором погибла беременная женщина. Трагедия произошла 9 апреля 2018 года. 28-летний мотоциклист с...
 
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