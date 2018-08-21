"Они очень хотят домой". В семью вернули девятерых детей, которых изъяли из-за наказаний ремнем

Девятерых детей, которых весной изъяли у многодетной семьи в Радошковичах, вернули родителям. Шестеро ребят будут с мамой и папой уже сегодня. Трое самых маленьких — ближе к выходным.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY.

Напомним, 21 марта на руке 13-летнего Егора (имя изменено. — Прим. TUT.BY) социальный педагог Радошковичской средней школы заметила кровоподтеки . Назавтра мальчик рассказал: его и других братьев и сестер родители бьют за провинности. По словам ученика, на Пасху или в Вербное воскресенье мама обещала уйти вместе с ними к Богу. И что ко всем им придет смерть. Другие дети информацию подтвердили. На комиссии по делам несовершеннолетних женщина пояснила: это не она наказывает детей, а Бог. Она лишь определяет количество ударов.

После инцидента шестерых детей определили в приют при Радошковичской школе-интернате, троих самых маленьких взяли под опеку родственники мамы. В июне суд признал женщину виновной в том, что она наказывала детей ремнем, и приговорил к штрафу в 15 базовых (360 рублей 50 копеек).

— 22 августа решением комиссии по делам несовершеннолетних всех деток вернули родителям, — рассказывает Ольга Клепакова, зампредседателя КДН Молодечненского райисполкома. — Шестеро ребят, которые находились в приюте, будут дома уже сегодня. Трое самых маленьких — к выходным. Сейчас они в приемной семье, готовится решение на их возврат.

За пять месяцев, пока дочки и сыновья были не в семье, мама с папой осознали: бить детей ремнем нельзя — и исправились.

— Родители очень рады, что дети возвращаются, мы впервые увидели, как они улыбаются. Ребята тоже очень хотят домой, — говорит Ольга Клепакова. — В последнее время мама с папой шли на контакт. Для всех деток оборудовали дома недостающие спальные места. На душе спокойно, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

— А что с Егором, который рассказал обо всем происходившем в семье?

— Какое-то время он не контактировал с родителями, но сейчас уже общается и хочет домой.

Все эти пять месяцев мама работала на предприятии в Молодечно. Сейчас она снова вернется в декрет: будет смотреть за малышами. Наблюдать за семьей продолжат, шесть месяцев за ними будет присматривать школа.