ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Они очень хотят домой". В семью вернули девятерых детей, которых изъяли из-за наказаний ремнем

22.08.2018 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Девятерых детей, которых весной изъяли у многодетной семьи в Радошковичах, вернули родителям. Шестеро ребят будут с мамой и папой уже сегодня. Трое самых маленьких — ближе к выходным.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY.

Напомним, 21 марта на руке 13-летнего Егора (имя изменено. — Прим. TUT.BY) социальный педагог Радошковичской средней школы заметила кровоподтеки. Назавтра мальчик рассказал: его и других братьев и сестер родители бьют за провинности. По словам ученика, на Пасху или в Вербное воскресенье мама обещала уйти вместе с ними к Богу. И что ко всем им придет смерть. Другие дети информацию подтвердили. На комиссии по делам несовершеннолетних женщина пояснила: это не она наказывает детей, а Бог. Она лишь определяет количество ударов.

После инцидента шестерых детей определили в приют при Радошковичской школе-интернате, троих самых маленьких взяли под опеку родственники мамы. В июне суд признал женщину виновной в том, что она наказывала детей ремнем, и приговорил к штрафу в 15 базовых (360 рублей 50 копеек).

— 22 августа решением комиссии по делам несовершеннолетних всех деток вернули родителям, — рассказывает Ольга Клепакова, зампредседателя КДН Молодечненского райисполкома. — Шестеро ребят, которые находились в приюте, будут дома уже сегодня. Трое самых маленьких — к выходным. Сейчас они в приемной семье, готовится решение на их возврат.

За пять месяцев, пока дочки и сыновья были не в семье, мама с папой осознали: бить детей ремнем нельзя — и исправились.

— Родители очень рады, что дети возвращаются, мы впервые увидели, как они улыбаются. Ребята тоже очень хотят домой, — говорит Ольга Клепакова. —  В последнее время мама с папой шли на контакт. Для всех деток оборудовали дома недостающие спальные места. На душе спокойно, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

— А что с Егором, который рассказал обо всем происходившем в семье?

— Какое-то время он не контактировал с родителями, но сейчас уже общается и хочет домой.

Все эти пять месяцев мама работала на предприятии в Молодечно. Сейчас она снова вернется в декрет: будет смотреть за малышами. Наблюдать за семьей продолжат, шесть месяцев за ними будет присматривать школа.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девятерых детей, которых весной изъяли у многодетной семьи в Радошковичах, вернули родителям. Шестеро ребят будут с мамой и папой уже сегодня. Трое самых маленьких...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские школьники смогут получать рабочие профессии с квалификационным разрядом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика