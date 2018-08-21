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"Они очень хотят домой". В семью вернули девятерых детей, которых изъяли из-за наказаний ремнем
22.08.2018 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Девятерых детей, которых весной
После инцидента шестерых детей определили в приют при Радошковичской школе-интернате, троих самых маленьких
— 22 августа решением комиссии по делам несовершеннолетних всех деток вернули родителям, — рассказывает Ольга Клепакова, зампредседателя КДН Молодечненского райисполкома. — Шестеро ребят, которые находились в приюте, будут дома уже сегодня. Трое самых маленьких — к выходным. Сейчас они в приемной семье, готовится решение на их возврат.
За пять месяцев, пока дочки и сыновья были не в семье, мама с папой осознали: бить детей ремнем нельзя — и исправились.
— Родители очень рады, что дети возвращаются, мы впервые увидели, как они улыбаются. Ребята тоже очень хотят домой, — говорит Ольга Клепакова. — В последнее время мама с папой шли на контакт. Для всех деток оборудовали дома недостающие спальные места. На душе спокойно, что ситуация изменилась в лучшую сторону.
— А что с Егором, который рассказал обо всем происходившем в семье?
— Какое-то время он не контактировал с родителями, но сейчас уже общается и хочет домой.
Все эти пять месяцев мама работала на предприятии в Молодечно. Сейчас она снова вернется в декрет: будет смотреть за малышами. Наблюдать за семьей продолжат, шесть месяцев за ними будет присматривать школа.
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Девятерых детей, которых весной изъяли у многодетной семьи в Радошковичах, вернули родителям. Шестеро ребят будут с мамой и папой уже сегодня. Трое самых маленьких...
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