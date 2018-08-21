Программа Дня белорусской письменности в г. Иваново

В программе праздничного мероприятия:
— республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господня»;
— Международный «круглый стол» с участием зарубежных литераторов;
— финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»;
— научно-практическая конференция, посвященная истории г. Иваново и района;
— церемония вручения «Национальной литературной премии»;
— выступление гостей праздника.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи