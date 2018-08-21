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Программа Дня белорусской письменности в г. Иваново

22.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В программе праздничного мероприятия:

— республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господня»;

— Международный «круглый стол» с участием зарубежных литераторов;

— финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»;

— научно-практическая конференция, посвященная истории г. Иваново и района;

— церемония вручения «Национальной литературной премии»;

— выступление гостей праздника.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи

 
 
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2 сентября 2018 года в г. Иваново Брестской области пройдет День белорусской письменности.
 
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