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Прием документов продлен в шести учреждениях профессионально-технического образования Минска
22.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Прием документов продлен в шести учреждениях профессионально-технического образования Минска, сообщила сегодня журналистам заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
В этом году в учреждениях профессионально-технического образования начнется обучение по двум новым специальностям.
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Прием документов продлен в шести учреждениях профессионально-технического образования Минска, сообщила сегодня журналистам заведующая сектором...
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