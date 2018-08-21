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Сотрудники Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь помогут жителям Кировщине обезопасить себя и имущество

22.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Сотрудники Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь помогут жителям Кировщине обезопасить себя и имущество

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. №632 подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь оказывают 27 видов охранных услуг юридическим лицам, предпринимателям и физическим лицам. Самыми распространенными являются услуги по охране объектов (имущества) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, по охране жилых домов (помещений) физических лиц. Об этом рассказал начальник Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Геннадий Прищеп.

Владельцам служебных собак подразделения Департамента охраны могут предложить услуги по обучению (дрессировке) для использования их в охранной деятельности.

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и непосредственной защиты физических лиц от противоправных посягательств, представляющих собой угрозу жизни или причинения вреда здоровью сотрудниками охраны может осуществляться охрана физических лиц. В качестве заказчиков данной охранной услуги могут выступать как юридические лица, индивидуальные предприниматели, так и физические лица, либо государственные органы, осуществляющие меры безопасности в отношении защищаемых лиц.

Как обезопасить себя и свое имущество каждый решает сам. Охрана лишь поможет реализовать Ваши решения. «Надежность. Безопасность. Профессионализм.» – это не только девиз сотрудников Департамента охраны, но и стиль работы.

 

 

 
 
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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. №632 подразделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь...
 
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