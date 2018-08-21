«Белтелеком» с 1 сентября повысит тарифы на интернет

РУП «Белтелеком» с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.





Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг хостинга и некоторых других.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелекома».

Читать полностью: http://www.belta.by/tech/view/beltelekom-s-1-sentjabrja-povysit-tarify-na-internet-314877-2018/

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