«Белтелеком» с 1 сентября повысит тарифы на интернет

РУП «Белтелеком» с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.
Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.
Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг хостинга и некоторых других.
C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелекома».
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