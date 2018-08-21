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В формате дружеского диалога прошла недавняя встреча актива Пинской районной организации и областного Совета РОО «Белая Русь»

22.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В формате дружеского диалога прошла недавняя встреча актива Пинской районной организации и областного Совета РОО «Белая Русь»
Встреча актива Пинской районной организации РОО «Белая Русь» с председателем областного Совета РОО «Белая Русь» П.С. Пойта и членами Президиума прошла на базе Брестской районной организации РОО «Белая Русь» в формате диалога. Состоялся разговор о многогранной деятельности общественного объединения, об общих задачах и проблемных вопросах.

В формате дружеского диалога прошла недавняя встреча актива Пинской районной организации и областного Совета РОО «Белая Русь» В формате дружеского диалога прошла недавняя встреча актива Пинской районной организации и областного Совета РОО «Белая Русь»Участников мероприятия, председателей и членов первичек Пинской районной организации РОО «Белая Русь» во главе с председателем районной организации Г.Я. Пригодичем и Пинской городской В.П. Бруцким торжественно встретили в агрогородке Черни, где в местном Доме культуры прошла дискуссия на злободневные темы. О социально-экономическом развитии Брестского района и Чернинского сельсовета подробно познакомили председатель Брестского районного Совета депутатов В.М. Хватик и председатель Чернинского сельисполкома А.Н. Манько.

В формате дружеского диалога прошла недавняя встреча актива Пинской районной организации и областного Совета РОО «Белая Русь»

Участники встречи говорили о малой родине и ее роли в жизни каждого человека, о трудоустройстве выпускников учебных заведений, о мерах по снижению оттока кадров за границу, об информационном сопровождении деятельности «Белой Руси» (планируется создать сайт Брестской областной организации «Белая Русь», который будет работать в постоянном режиме и наполняться актуальной информацией), о планируемых мероприятиях, в числе которых проведение в общественных приемных «Белой Руси» тематических приемов с  участием представителей власти и предприятий, организаций, более тесное взаимодействие с депутатским корпусом в решении проблем граждан. Обсуждение этих и других ключевых вопросов продолжается на расширенном совете Брестской областной организации РОО «Белая Русь», который проходит сегодня в Бресте.

Брестская областная организация РОО «Белая Русь» образовалась 10 лет назад. Сегодня ее численность составляет 26 800 человек – это второй показатель в стране после Минской области.

В составе Брестской областной организации самая крупная из сельских по численности – Пинская районная организация: она составляет 1 670 человек в 87 первичках.

В Брестском районе, где проходила встреча актива «Белой Руси», функционирует 33 первичные организации, которые объединяют более 800 человек. Самые крупные первички действуют в ОАО «Остромечево» и ОАО «СГЦ «Западный». С работой «Белой Руси» была предоставлена возможность познакомиться в Остромечево. О проводимой работе рассказала председатель Лыщицкого сельисполкома И.А. Дячек.

Участники встречи посетили музей, посвященный быту сельской женщины, организованный в 2014 году на средства Европейского союза. Кроме того, программа включила посещение историко-мемориального музея «Усадьба Немцевичей» в д. Скоки и Свято-Николаевской церкви в Бресте.

Встреча прошла в формате дружеского диалога – именно такой стиль взаимодействия единомышленников отражает корпоративный дух «Белой Руси», о чем говорил руководитель общественного объединения Г.Б. Давыдько, посещая недавно с рабочим визитом Брестскую область.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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