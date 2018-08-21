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Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
22.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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История их любви началась более тридцати лет назад, когда молодой и инициативный Геннадий вернулся с далекого полуострова Ямал, где несколько лет успешно трудился в Карской нефтегазовой разведывательной экспедиции дизелистом-мотористом, в родную деревеньку Погост-Загородский, чтобы поздравить друга детства Анатолия со свадьбой. По велению судьбы, на этой свадьбе Геннадий встретил свою будущую жену – Светлану, которая, так же, как и Геннадий, родом из Погост-Загородского, но уже несколько лет она училась в России – в Курганском пед-училище осваивала профессию воспитателя дошкольного учреждения. Конечно, Геннадий знал девушку с самого детства, ведь Светлана – младшая сестра его лучшего друга. Тогда они оба были детьми, а теперь прошло столько времени, и та маленькая щупленькая девочка превратилась в стройную красавицу. Весь вечер Геннадий и Светлана не расставались: они танцевали, пели и еще долго бродили по вечерним улицам родной деревни…
После отпуска пара разъехалась по разным городам: Геннадий – на далекий Ямал, а Светлана – в Курган. Во время разлуки молодые люди поняли: теперь друг без друга им не прожить…
Не прошло и полгода, как Геннадий и Светлана сыграли свадьбу в родном Погосте. Свадьбу, как и положено по тем временам, гуляли неделю, да так, что о ней еще долго помнила вся округа. После свадьбы молодые поселились в доме у родителей мужа. Геннадий Николаевич устроился на работу в Погост-Загородскую хлебопекарню слесарем, где проработал 20 лет, а Светлана Александровна – воспитателем в Погост-Загородский ясли-сад.
Со временем у пары родился первенец – сын Александр, затем – Илья, а когда появилась на свет малышка Кристина, родительской радости не было конца. Молодые родители души не чаяли в своих детях – воспитывали их в любви, нежности и доброте. И в то же время учили трудолюбию, честности, уважению друг к другу.
Прошли годы, дети выросли: старший сын Александр живет в Минске и занимается частным бизнесом, Илья в свои 25 обзавелся семьей. Живет и работает в агрогородке Сырод Гомельской области. Кристина – студентка Белорусского государственного университета физической культуры. Девушка получает профессию спортивного психолога, а также увлекается таким модным направлением в косметологии, как визаж.
Сами «жемчужные» юбиляры работают в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак»: Светлана – воспитателем, а Геннадий Николаевич – охранником.
С жемчужной свадьбой, дорогие Геннадий Николаевич и Светлана Александровна. Долгих вам лет жизни!
Татьяна Полховская.
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