Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу



Кто-то сказал, что семья крепка, если миг счастья повторяется многократно. Наверное, счастье, даже и на короткий миг, не покидало семью Геннадия Николаевича и Светланы Александровны Ребковец из деревни Погост-Загородский – 29 июля пара отметила жемчужную свадьбу.

История их любви началась более тридцати лет назад, когда молодой и инициативный Геннадий вернулся с далекого полуострова Ямал, где несколько лет успешно трудился в Карской нефтегазовой разведывательной экспедиции дизелистом-мотористом, в родную деревеньку Погост-Загородский, чтобы поздравить друга детства Анатолия со свадьбой. По велению судьбы, на этой свадьбе Геннадий встретил свою будущую жену – Светлану, которая, так же, как и Геннадий, родом из Погост-Загородского, но уже несколько лет она училась в России – в Курганском пед-училище осваивала профессию воспитателя дошкольного учреждения. Конечно, Геннадий знал девушку с самого детства, ведь Светлана – младшая сестра его лучшего друга. Тогда они оба были детьми, а теперь прошло столько времени, и та маленькая щупленькая девочка превратилась в стройную красавицу. Весь вечер Геннадий и Светлана не расставались: они танцевали, пели и еще долго бродили по вечерним улицам родной деревни…

После отпуска пара разъехалась по разным городам: Геннадий – на далекий Ямал, а Светлана – в Курган. Во время разлуки молодые люди поняли: теперь друг без друга им не прожить…

Не прошло и полгода, как Геннадий и Светлана сыграли свадьбу в родном Погосте. Свадьбу, как и положено по тем временам, гуляли неделю, да так, что о ней еще долго помнила вся округа. После свадьбы молодые поселились в доме у родителей мужа. Геннадий Николаевич устроился на работу в Погост-Загородскую хлебопекарню слесарем, где проработал 20 лет, а Светлана Александровна – воспитателем в Погост-Загородский ясли-сад.

Со временем у пары родился первенец – сын Александр, затем – Илья, а когда появилась на свет малышка Кристина, родительской радости не было конца. Молодые родители души не чаяли в своих детях – воспитывали их в любви, нежности и доброте. И в то же время учили трудолюбию, честности, уважению друг к другу.

Прошли годы, дети выросли: старший сын Александр живет в Минске и занимается частным бизнесом, Илья в свои 25 обзавелся семьей. Живет и работает в агрогородке Сырод Гомельской области. Кристина – студентка Белорусского государственного университета физической культуры. Девушка получает профессию спортивного психолога, а также увлекается таким модным направлением в косметологии, как визаж.

Сами «жемчужные» юбиляры работают в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак»: Светлана – воспитателем, а Геннадий Николаевич – охранником.



В свободное от работы время Геннадий Николаевич занимается кузнечным ремеслом. Дом семьи Ребковец украшает много вещей, которые хозяин выковал своими руками: удивительные люстры, изящные карнизы и торшеры. Во дворе дома также есть на что посмотреть: Геннадий Николаевич сконструировал несколько тракторов прошлого века и немецкий мотоцикл времен Великой Отечественной войны, а в центре двора уютно устроились замысловатые качели и, конечно, главный предмет для летнего отдыха – кованый мангал.







Светлана Александровна ни в чем не отстает от своего мужа. Женщина увлеченно занимается цветоводством, поэтому их усадьба, начиная с ранней весны и до поздней осени, благоухает ароматами множества различных цветов. А еще Светлана Александровна – знатная певунья. Женщина с удовольствием принимает участие во многих деревенских праздниках.



Несомненно, семейный союз Геннадия Николаевича и Светланы Александровны очень гармоничный, они прекрасно дополняют один другого, близки по духу. О таких парах в народе говорят: «Они созданы друг для друга».

С жемчужной свадьбой, дорогие Геннадий Николаевич и Светлана Александровна. Долгих вам лет жизни!

Татьяна Полховская.

Фото автора.