ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу

22.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
Кто-то сказал, что семья крепка, если миг счастья повторяется многократно. Наверное, счастье, даже и на короткий миг, не покидало семью Геннадия Николаевича и Светланы Александровны Ребковец  из деревни Погост-Загородский – 29 июля пара отметила жемчужную свадьбу.

История их любви началась более тридцати лет назад, когда молодой и инициативный Геннадий вернулся с далекого полуострова Ямал, где несколько лет успешно трудился в Карской нефтегазовой разведывательной экспедиции дизелистом-мотористом, в родную деревеньку Погост-Загородский, чтобы поздравить друга детства Анатолия со свадьбой. По велению судьбы, на этой свадьбе Геннадий встретил свою будущую жену – Светлану, которая, так же, как и Геннадий, родом из Погост-Загородского, но уже несколько лет она училась в России – в Курганском пед-училище осваивала профессию воспитателя дошкольного учреждения. Конечно, Геннадий знал девушку с самого детства, ведь Светлана – младшая сестра его лучшего друга. Тогда они оба были детьми, а теперь прошло столько времени, и та маленькая щупленькая девочка превратилась в стройную красавицу. Весь вечер Геннадий и Светлана не расставались: они танцевали, пели и еще долго бродили по вечерним улицам родной деревни…

После отпуска пара разъехалась по разным городам: Геннадий – на далекий Ямал, а Светлана – в Курган. Во время разлуки молодые люди поняли: теперь друг без друга им не прожить…

Не прошло и полгода, как Геннадий и Светлана сыграли свадьбу в родном Погосте. Свадьбу, как и положено по тем временам, гуляли неделю, да так, что о ней еще долго помнила вся округа. После свадьбы молодые поселились в доме у родителей мужа. Геннадий Николаевич устроился на работу в Погост-Загородскую хлебопекарню слесарем, где проработал 20 лет, а Светлана Александровна – воспитателем в Погост-Загородский ясли-сад.

Со временем у пары родился первенец – сын Александр, затем – Илья, а когда появилась на свет малышка Кристина, родительской радости не было конца. Молодые родители души не чаяли в своих детях – воспитывали их в любви, нежности и доброте. И в то же время учили трудолюбию, честности, уважению друг к другу.

Прошли годы, дети выросли: старший сын Александр живет в Минске и занимается частным бизнесом, Илья в свои 25 обзавелся семьей.  Живет и работает в агрогородке Сырод Гомельской области. Кристина – студентка Белорусского государственного университета физической культуры. Девушка получает профессию спортивного психолога, а также увлекается таким модным направлением в косметологии, как визаж.

Сами «жемчужные» юбиляры работают в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак»: Светлана – воспитателем, а Геннадий Николаевич – охранником.

Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
В свободное от работы время Геннадий Николаевич занимается кузнечным ремеслом. Дом семьи Ребковец украшает много вещей, которые хозяин выковал своими руками: удивительные люстры, изящные карнизы и торшеры. Во дворе дома также есть на что посмотреть: Геннадий Николаевич сконструировал несколько тракторов прошлого века и немецкий мотоцикл времен Великой Отечественной войны, а в центре двора уютно устроились замысловатые качели и, конечно, главный предмет для летнего отдыха –  кованый мангал.

Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
 Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
 Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
Светлана Александровна ни в чем не отстает от своего мужа. Женщина увлеченно занимается цветоводством, поэтому их усадьба, начиная с ранней весны и до поздней осени, благоухает ароматами множества различных цветов. А еще Светлана Александровна – знатная певунья. Женщина с удовольствием принимает участие во многих деревенских праздниках.

Любящая пара Ребковец из деревни Погост-Загородский отметила жемчужную свадьбу
Несомненно, семейный союз Геннадия Николаевича и Светланы Александровны очень гармоничный, они прекрасно дополняют один другого, близки по духу. О таких парах в народе говорят: «Они созданы друг для друга».

С жемчужной свадьбой, дорогие Геннадий Николаевич и Светлана Александровна. Долгих вам лет жизни!

Татьяна Полховская.
Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Кто-то сказал, что семья крепка, если миг счастья повторяется многократно. Наверное, счастье, даже и на короткий миг, не покидало семью Геннадия Николаевича и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция задержала 25-летнего мужчину, совершившего два разбойных нападения в минских магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика