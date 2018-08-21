22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Ветки выращивал коноплю в бане, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сотрудники милиции 20 августа задержали 43-летнего жителя Ветки за сбыт 3,02 г высушенной марихуаны на территории его домовладения. При дальнейшем обыске в бане правоохранители обнаружили помещение, приспособленное для выращивания конопли. Были изъяты сверток с растительной массой зеленого цвета, три полимерных пакета с семенами конопли, осветительные лампы, полимерные вазоны, емкости из металла с утеплителем.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК Беларуси. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без.