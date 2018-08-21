Вблизи расположенных у дорог школ в сентябре установят спидкамы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре вблизи расположенных у дорог школ установят спидкамы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

«Новшеством этого года станет выставление мобильных датчиков контроля скорости на участках дорог и магистральных улиц, которые проходят непосредственно вблизи учреждений образования и не обустроены искусственными дорожными неровностями. Это сдерживающий фактор и для родителей, которые подвозят своих детей к школам, и для других водителей», — отметила Анна Банадык.

Планируется, что датчики будут размещаться у школ в течение сентября. «Размещать их будут во всех областных центрах, а также в населенных пунктах вблизи трасс, где детям приходится переходить оживленные участки дорог», — сказала она. Как подчеркнула Анна Банадык, цель этого новшества — не наказать, а обеспечить безопасность на конкретном участке дороги, который требует дополнительного внимания.

В Минске для размещения спидкамов рассматривается место у 1-й школы на ул.Чкалова, в районе 23-й гимназии на пр.Независимости, вблизи школ на ул.Алибегова, на пересечении пр.Жукова с ул.Глаголева и другие.