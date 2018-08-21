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«Белтелеком» с 1 сентября повысит тарифы на интернет

22.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Белтелеком» с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг хостинга и некоторых других.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелекома».

 
Теги: Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Белтелеком» с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость...
 
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"Белтелеком" 1 сентября повышает тарифы на доступ в интернет
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