На Румлевском мосту в Гродно заменят асфальт, а Новый - полностью отремонтируют

В Гродно отремонтируют Румлевский мост и реконструируют Новый по улице Поповича. Также в планах расширение неэксплуатируемого железнодорожного моста в районе Кошевников. Он станет четырехполосным и автомобильным. А вот возведение еще одного моста через Неман около дервени Соловьи Гродненского района пока откладывается, сообщает «Гродненская правда».





Всего в областном центре 37 мостов и виадуков. Во время обсуждения корректировки генерального плана Гродно на ближайшие 10 лет, которое прошло в начале августа, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко поднимал вопрос о реконструкции и ремонте главных гродненских мостов.

— Каждый из трех мостов был обследован. На них нужно проводить ремонтные работы, особенно на мосту в районе улицы Поповича, — рассказал «ГП» генеральный директор Гродненского городского жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Савошевич. — На этой неделе в Гродно приезжают представители Белорусского дорожного научно-исследовательского института, под руководством которых пройдут дополнительные обследования моста на улице Поповича. Особое внимание уделят прочности мостовых пролетов. Будет проведено локальное снятие покрытия для более детального обследования конструкций на стыках. Сейчас разрабатывается проект обновления этого моста.



Румлевский мост нуждается в ремонте. Здесь требуется полная замена асфальтного покрытия.

Рассматривается вопрос расширения моста, замена железобетонного покрытия на металлическое — это облегчит мост до 40 процентов. На старом мосту по улице Горновых, который глобально реконструирован в 2008 году, сейчас запланирован текущий ремонт с заменой деформационных швов.

На Румлевском мосту требуется полная замена асфальтного покрытия. Эти работы запланированы на 2019 год.