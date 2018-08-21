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Стало известно, когда в столичных школах прозвенит первый звонок

22.08.2018 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Торжественные линейки ко Дню знаний и началу учебного года проведут в столице 1 сентября. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Министерством образования Беларуси рекомендовано провести торжественные линейки на выбор местных органов власти: 31 августа либо 1 сентября. В Минске решили выбрать дату 1 сентября.

— Минск пошел по пути широкого обсуждения даты проведения этих мероприятий, посвященных началу учебного года, с педагогами, представителями администраций районов, родителями. У нас очень много первоклассников, и очень важно, чтобы в этот день родители могли быть рядом с детьми, — рассказала начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец.

В этот же день планируются тематические встречи глав администраций со школьниками, пройдут мероприятия на базе учреждений социокультурной сферы и знаковых площадках города.

В 2018—2019 учебном году в столичных школах и гимназиях будут обучаться более 193 тысяч учащихся, это почти на 3 тысячи человек больше по сравнению с прошлым учебным годом. Откроются 858 первых классов. В них пойдут более 23 тысяч юных минчан — практически на 1 200 первоклассников больше по сравнению с прошлым учебным годом.

Также в новом учебном году откроются 397 десятых классов, в том числе 241 — профильный.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство образования рекомендовало провести линейки 31 августа либо 1 сентября.
 
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