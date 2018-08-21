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На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегалов из Монголии
22.08.2018 15:16 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 августа. На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегальных мигрантов из Монголии.
Как сообщил Государственный пограничный комитет, вечером 21 августа в населенном пункте Чурилово Верхнедвинского района в пограничной полосе наряд по оперативной информации задержал пятерых граждан Монголии. Иностранцы пытались нарушить государственную границу, перейдя из Беларуси в Латвию. С выходцами из Восточной Азии ведется разбирательство для выяснения их намерений.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 22 августа. На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегальных мигрантов из Монголии. Как сообщил Государственный пограничный комитет, вечером 21...
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