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"Белтелеком" 1 сентября повышает тарифы на доступ в интернет

22.08.2018 14:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. РУП "Белтелеком" объявило о повышении 1 сентября тарифов на доступ в интернет.

Повышение не коснется стоимости регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

Так, абонентская плата ADSL-тарифа "Домосед старт" увеличится с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, "Домосед XXL" — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж по тарифу "Комфорт экспресс" увеличится с 9 до 9,5 рубля, "Рекорд 10" — с 17,1 до 18 рублей, "Рекорд 50 new" — с 23,5 до 24 рублей.

Таким образом, подорожание по пяти тарифам составит в среднем 3,4%.

21 августа о повышении тарифов на свои услуги с начала сентября объявили телеком-операторы "МТС" и velcom. Они намерены повысить тарифы на основные услуги сотовой связи до 2,9%.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. РУП "Белтелеком" объявило о повышении 1 сентября тарифов на доступ в интернет. Повышение не коснется стоимости регулируемых услуг местной и...
 
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