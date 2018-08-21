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Митрополит Павел и посол Польши Артур Михальски обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере

22.08.2018 14:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, 22 августа принял в Минском епархиальном управлении посла Польши Артура Михальски, сообщает официальный портал Белорусского экзархата Русской православной церкви.

Как отмечается, встреча "носила характер знакомства". Православный иерарх обсудил с польским дипломатом перспективы "возможного сотрудничества в гуманитарной сфере".

Артур Михальски был назначен на должность посла Польши в Беларуси в мае этого года. 12 июня дипломат вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Михальски окончил Академию католического богословия. В 1991—1996 годах был вторым, а затем первым секретарем посольства Польши в Москве. В 1996—1997 годах руководил российским департаментом в Центре восточных исследований. В 1997—2000 годах работал в департаменте Восточной Европы МИД Польши. В 2000—2004 годах занимал должность первого секретаря, а затем советника посольства Польши в Вашингтоне. С 2004 по 2006 годы работал в департаменте Америки польского МИД. В 2006—2010 годах возглавлял польское посольство в Канаде. По возвращении в Варшаву занимал должность заместителя директора, а затем директора Восточного департамента МИД. В 2012—2017 годах был польским послом в Молдове. С августа 2017 года Михальски вновь занимал должность директора Восточного департамента Министерства иностранных дел.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск, 22 августа. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, 22 августа принял в Минском епархиальном управлении посла Польши Артура...
 
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