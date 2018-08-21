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"Смотришь - и сразу хочется работать". Брестский художник сделал свечу в форме бюста президента

22.08.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский художник Илья Дударев создал 18-сантиметровую ароматическую свечу в форме бюста президента Александра Лукашенко.

«Президентская» ароматическая свеча стала продолжением творческого проекта, которому мастер посвящает все свое свободное время: несколько месяцев назад Илья Дударев решил сделать коллекцию бюстов Александра Лукашенко.

— Я хотел их впоследствии подарить нашим чиновникам, в качестве стимулятора работоспособности. Там у него суровый взгляд. На бюст смотришь — и сразу хочется работать, — смеется автор работ.

Сейчас в коллекции художника — около 10 гипсовых бюстов президента высотой 18 сантиметров.

— Из гипса мне не очень нравятся. Я думал, какой еще материал можно использовать. Вот, попробовал отлить в виде свечей. Сейчас еще хочу «жидкий камень» использовать, — рассказал Илья.

Для изготовления «президентской» свечи мастер использовал ту же силиконовую форму, что и для гипсовых бюстов. Поэтому изделие получилось такой же формы и размера, но с ароматизаторами. Парафиновый бюст пахнет абрикосом и имбирем.

— Свеча вкусно пахнет. Сразу начинаешь любить Беларусь, — смеется автор.

По словам Ильи, чиновникам он пока бюсты не вручал. Результатом своих работ он делится с подписчиками в соцсетях. Как пояснил автор, к нему уже обращались с вопросами приобретения, но пока «президентов» он не продает: ни гипсовых, ни парафиновых: «Я цели заработать на этом не преследую».

 
 
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"Хотел их подарить нашим чиновникам - в качестве стимулятора работоспособности. Там у него суровый взгляд. На бюст смотришь - и сразу хочется работать".
 
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