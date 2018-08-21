Агроэкотуризм: с чего начать?

Из года в год увеличивается число агроусадеб. Растет их популярность не только среди белорусов, но и среди иностранных туристов. Предлагаемые услуги становятся более разнообразными и востребованными. Неудивительно, ведь в нашей стране созданы благоприятные условия для развития агроэкотуризма.

О том, кто может осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, какие документы необходимы при этом, и многом другом нам рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела по работе с плательщиками по Октябрьскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Светлогорскому району Вера Ермолицкая.

— В целях создания благоприятных условий для развития агроэкотуризма, улучшения условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях и совершенствования сельской инфраструктуры деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вправе осуществлять физические лица, постоянно проживающие в одноквартирном или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокированном жилом доме, в сельской местности, малых городских поселениях, производящие сельскохозяйственную продукцию на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома, или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных участках, предоставленных для этих целей.

— Скажите, кто является потребителем услуг в сфере агроэкотуризма? И что такое агроусадьба?

— Потребитель данных услуг – агроэкотурист. Агроэкоусадьба – жилой дом (или жилые дома), в том числе с имеющимися при нем (при них) гостевыми домиками, принадлежащий (принадлежащие) на праве собственности субъекту агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации, субъекту агроэкотуризма – физическому лицу и (или) члену (членам) его семьи, благоустроенный (или благоустроенные) применительно к условиям соответствующего населенного пункта и расположенный (расположенные) на земельных участках в сельской местности, малых городских поселениях в одном населенном пункте либо разных, если такие участки граничат друг с другом. Общее число комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов не может превышать десяти.

— Является ли деятельность названных физических лиц и сельскохозяйственных организаций по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма предпринимательской?

— Нет, не является. Субъекты агроэкотуризма вправе привлекать физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуществляется физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственными организациями – при условии ведения раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством.

Субъекты агроэкотуризма вправе возводить на земельных участках, предоставленных им в установленном порядке для строительства и (или) обслуживания жилого дома, гостевые домики для временного пребывания агроэкотуристов, являющиеся принадлежностями жилого дома и не подлежащие включению в жилищный фонд.

— Какие условия необходимы, чтобы осуществлять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма?

— Условия следующие: наличие свободных комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов; осуществление субъектами агроэкотуризма деятельности по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответствующей местности.

— Перечислите основные виды услуг в сфере агроэкотуризма.

— Это предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов; обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции собственного производства); ознакомление агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями соответствующей местности; проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий; проведение презентаций, юбилеев, банкетов; оказание услуг бань, саун и душевых; катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте; предоставление инвентаря для спорта и отдыха; транспортное обслуживание агроэкотуристов.

— Как документально оформляется вышеназванная деятельность?

— Между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами либо между субъектами агроэкотуризма и туроператорами (иными организациями) заключаются в письменной форме договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма с перечислением их видов путем принятия агроэкотуристом условий, предусмотренных субъектом агроэкотуризма в договоре (договоры присоединения).

До начала осуществления деятельности субъекты агроэкотуризма обязаны уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и направить письменное уведомление по форме, установленной Министерством спорта и туризма, с указанием даты начала осуществления такой деятельности в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма. Райисполком в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет копию такого уведомления в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма – физического лица (по месту постановки на учет субъекта агроэкотуризма – сельскохозяйственной организации).

Субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным, представлять в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году по форме, установленной Министерством по налогам и сборам.

— Скажите, а если субъекты агроэкотуризма захотят прекратить свою деятельность?

— При прекращении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма направляют в районный исполнительный комитет по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма письменное уведомление по форме, установленной Министерством спорта и туризма.

Субъекты агроэкотуризма признаются прекратившими деятельность с даты получения письменного уведомления районным исполнительным комитетом по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма.

Райисполком в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет копию такого уведомления с указанием даты прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма.

В случае прекращения деятельности до истечения налогового периода или неосуществления ее в течение налогового периода уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не подлежит.

— Куда можно обратиться в случае возникновения дополнительных вопросов?

— За более подробной информацией обращаться в отдел по работе с плательщиками по Октябрьскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Светлогорскому району, кабинет №216 либо по телефону 5-33-56.

Подготовила Оксана БОРСУК.