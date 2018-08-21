Прием заявлений по Декрету №3 уже начат

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31марта 2018 года № 239 утверждено Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций.

Согласно Положению, трудоспособными гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь, не занятыми в экономике, являются граждане в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, которые не ведут трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность, виды которой указаны в постановлении.

Узнать, попадете ли вы в списки плательщиков за услуги ЖКХ с полным возмещением затрат, поможет определиться данное Положение.

К гражданам, считающимися занятыми в экономике, относятся: работающие по трудовому договору (контракту); индивидуальные предприниматели; граждане, уплачивающие единый налог по видам деятельности; граждане, производящие продукцию растениеводства, животноводства на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, строительства и обслуживания жилого дома; граждане, зарегистрированные в качестве безработных; мать, отец, опекун, имеющие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида, троих и более несовершеннолетних детей; адвокаты, нотариусы; священнослужители; студенты дневной формы обучения; военнослужащие и другие категории граждан.

Если вы не относитесь к вышеуказанным категориям граждан, просмотрите информацию, указанную в таблице ниже и поторопитесь предоставить требуемые документы в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Октябрьского районного исполнительного комитета для исключения вас из формирующегося списка плательщиков. Прием заявлений и подтверждающих документов уже начат.

По вопросам, связанным с работой комиссии можно обратиться по адресу: г. п. Октябрьский, ул.Советская, д.57, каб. № 109 в управление по труду, занятости и социальной защите (с 8-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00), контактный телефон 5-33-10, электронный адрес: Oktyabrskiy.r-s@mintrud.by

Граждане, признаваемые занятыми при их обращении в комиссию , и примерный перечень предъявляемых подтверждающих документов:

Категория граждан Перечень подтверждающих документов Период, на который гражданин признается занятым граждане, работающие за границей договор (контракт) с иностранным нанимателем, или справка с места работы с указанием периодов работы, иные документы, подтверждающие факт занятости срок действия договора (контракта), граждане, обучающиеся за границей справка из учреждения образования, или договор на оказание образовательных услуг, иные документы, подтверждающие факт обучения период, на который выдан документ, но не более одного учебного года граждане, с которыми прекращены трудовые

отношения копия трудовой книжки, справка от нанимателя, иные подтверждающие документы в течение квартала, следующего за кварталом, в котором были прекращены трудовые отношения граждане, с которыми прекращены трудовые

отношения в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, истечения срока действия контракта копия трудовой книжки, справка от нанимателя, иные подтверждающие документы в течение шести месяцев с даты увольнения бывшие военнослужащие, сотрудники военизированной организации, имевшими специальные звания, резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов, военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов Копия военного билета, справка с места прохождения службы с указанием периода, иные подтверждающие документы в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения граждане, являющиеся супругом(ой) оеннослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, молодого специалиста, приступившего к работе по распределению на работу, — в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала (отсутствует) возможность их трудоустройства на время прохождения военной службы, работы по распределению на работу Копия свидетельства о браке, документы, подтверждающие прохождение супругом военной службы по контракту, военной службы офицеров по призыву, статус молодого специалиста, приступившего к работе по распределению на работу, справка из учреждения образования о распределении, направлении на работу, информация управления по труду, занятости социальной защите (по запросу комиссии) рекомендуется ежеквартально подтверждать отсутствие возможности трудоустройства граждане, находившиеся под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность, – в период беременности и родов соответствующие документы из организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность период медицинского наблюдения в период беременности и родов граждане, получившие образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому (за исключением дополнительного образования) документ, подтверждающий получение образования в дневной форме получения образования до окончания календарного года, в котором было прекращено обучение граждане, являвшиеся учащимися духовных учебных заведений документ, подтверждающий получение образования в духовном учебном заведении до окончания календарного года, в котором было прекращено обучение

График приема граждан по личным вопросам

в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015г. №3 «О содействии занятости населения»

Ф.И.О. (контактный телефон) Должность Место проведения и время Таргонский Олег Викторович (802357) 5 15 50 Председатель Октябрьского районного Совета депутатов, председатель комиссии каб. № 108 ул. Советская д.57 первая среда каждого месяца с 8-00 до 14-00 Намоченко Ирина Михайловна (802357) 5 35 60 Заместитель председателя Октябрьского райисполкома по экономике, заместитель председателя комиссии каб. № 314 ул.Советская д. 57 вторая пятница каждого месяца с 8-00 до 14-00 Габинетова Татьяна Анатольевна (802357) 5 33 10 Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома каб. № 109 ул.Советская д.57 среда с 8-00 до 13-00