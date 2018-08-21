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Воровать электроэнергию – себе дороже

22.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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С 2016 года в нашей стране работает новая система расчетов и перерасчетов за электроэнергию в случаях ее самовольного, то есть, бездоговорного и безучетного потребления. Чем может закончиться выявление представителем энергоснабжающей организации факта хищения электроэнергии, рассказал  начальник Октябрьского производственного участка филиала «Энергосбыт»  РУП «Гомельэнерго» Николай Астанькович:

– В филиале «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» проводится планомерная работа по выявлению фактов хищения электрической энергии на основе составления пофидерных балансов электрической энергии. В каждом административном районе Гомельской области созданы специализированные бригады по выявлению фактов хищения электрической энергии, которые укомплектованы транспортом, средствами связи, необходимыми приборами и приспособлениями, а также фото- и видеокамерами для фиксации фактов хищения электрической энергии.

В январе 2016 года Министерством энергетики Республики Беларусь утверждена новая Инструкция о порядке перерасчетов (расчетов) за потребленную электрическую энергию в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления и при иных нарушениях в работе средств расчетного учета электрической энергии. В основу инструкции заложен принцип расчета количества потребленной электрической энергии по пропускной способности сети присоединения, то есть, по номинальному току вводного коммутационного аппарата при условии сохранности на нем пломб энергоснабжающей организации, либо по длительно допустимому току присоединенного проводника (кабеля) без учета величины присоединенной мощности электроприемников.

Возьмем для примера ситуацию, когда у бытового потребителя выполнено однофазное подключение электроустановок алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2. Согласно инструкции, расчетная величина суточного потребления электрической энергии будет равна произведению трех величин: времени работы электроустановок в течение одних суток (принимается равным 24 часам), расчетной мощности и коэффициента использования мощности (принимается равным 0,3). Так как период расчета ущерба, причиненного энергоснабжающей организации в результате самовольного (бездоговорного) потребления электроэнергии при обнаружении скрытой проводки, берется равным сроку исковой давности (3 года), то такому бытовому потребителю за 3 года придется оплатить около 55 000 кВт/час по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг энергоснабжающей организации, что составит на текущий момент более 10 000 рублей.

Важно знать, что за хищение энергии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 5-кратном размере от суммы причиненного ущерба.

Все начисленные суммы по нанесенному энергоснабжающей организации ущербу при уклонении бытового потребителя от добровольной оплаты будут взысканы через суд.

Из приведенного следует сделать вывод о нецелесообразности безучетного (самовольного) потребления электрической энергии при соизмерении полученной выгоды и суммы ущерба, то есть, проще говоря, воровать электроэнергию – себе дороже.

Для исключения подобных случаев обращаем внимание на необходимость  неукоснительного соблюдения гражданами действующего законодательства в области снабжения электрической энергии и взятых обязательств по договорам электроснабжения.

Подготовила Ольга ЯКОВЛЕВА.

 
 
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  С 2016 года в нашей стране работает новая система расчетов и перерасчетов за электроэнергию в случаях ее самовольного, то есть, бездоговорного и безучетного...
 
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