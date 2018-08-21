ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профсоюзы приглашают!

22.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе в пятницу, 24 августа, в 18:00 на центральном стадионе Глуска состоится республиканская гражданско-патриотическая акция «Мы — вместе!». В этом году акция, инициатором которой выступает Федерация профсоюзов Беларуси, посвящена Году малой родины и проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине». Организаторы стремятся напомнить, что каждый человек может внести посильный вклад в развитие своего города, улицы, агрогородка, деревни. Этот вклад может быть как материальным, так и созидательным, просветительским, творческим. Особое внимание во время акции уделяется людям, которыми гордится город, район — это представители трудовых династий, спортсмены, творческие деятели, талантливые дети. В Глуске, рассказал председатель районного  объединения профсоюзов Александр Левченко, также состоится награждение профсоюзных активистов, социальных партнеров, пройдет чествование трудовых династий региона, наставников и молодых специалистов. Перед жителями и гостями района выступят финалисты ежегодных профсоюзных конкурсов творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» совместно со звездами белорусской эстрады.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в пятницу, 24 августа, в 18:00 на центральном стадионе Глуска состоится республиканская гражданско-патриотическая акция «Мы — вместе!». В этом году...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 24 по 25 августа на базе Гомельского ОЦОР по прикладным видам спорта пройдут Олимпийские дни молодежи РБ по троеборью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика