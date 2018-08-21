На этой неделе в пятницу, 24 августа, в 18:00 на центральном стадионе Глуска состоится республиканская гражданско-патриотическая акция «Мы — вместе!». В этом году акция, инициатором которой выступает Федерация профсоюзов Беларуси, посвящена Году малой родины и проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине». Организаторы стремятся напомнить, что каждый человек может внести посильный вклад в развитие своего города, улицы, агрогородка, деревни. Этот вклад может быть как материальным, так и созидательным, просветительским, творческим. Особое внимание во время акции уделяется людям, которыми гордится город, район — это представители трудовых династий, спортсмены, творческие деятели, талантливые дети. В Глуске, рассказал председатель районного объединения профсоюзов Александр Левченко, также состоится награждение профсоюзных активистов, социальных партнеров, пройдет чествование трудовых династий региона, наставников и молодых специалистов. Перед жителями и гостями района выступят финалисты ежегодных профсоюзных конкурсов творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» совместно со звездами белорусской эстрады.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профсоюзы приглашают! На этой неделе в пятницу, 24 августа, в 18:00 на центральном стадионе Глуска состоится республиканская гражданско-патриотическая акция «Мы — вместе!». В этом году...