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Житель Мачулищей: коммунальники хотят вывезти вещи с площадок на свалку. ЖЭУ: пожаловались соседи

22.08.2018 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Во вторник Сергей Саутенко, житель городского поселка Мачулищи, заметил в своей девятиэтажке странное объявление. В сообщении администрация ЖЭУ № 6 предупреждала: необходимо освободить подъезд от колясок и велосипедов. Иначе вещи вывезут на свалку. «Мы здесь третий год живем, раньше ничего никому не мешало», — рассказывает молодой человек.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уважаемые наниматели и собственники помещений, — написано в объявлении. — Вам необходимо до 24 августа освободить места общего пользования (подъезд) от своих вещей (коляски, велосипеды). В противном случае вещи будут вывезены силами ЖЭУ № 6 на свалку».

— Площадки, которые они описывают, давно никто не использует, — поясняет ситуацию Сергей. — Мусоропроводы в доме заварены, и большая площадь возле них просто пустует. Раньше мы оставляли там коляску, теперь велосипед. Зимой это очень удобно — мусор не тянется в квартиру.

Те самые свободные площади, продолжает Сергей, находятся за лифтом. Здесь, по его словам, никто не ходит. Дверей, которые вели бы к техническим коммуникациям, тут тоже нет. Весь мусор, уточняет собеседник, они с женой за собой убирают.

— Используют ли это помещение другие соседи, я не знаю, — рассказывает он. — У нас на площадке только мы ставим велосипед. Никаких вопросов по этому поводу не возникало, и тут появилось это объявление.


Фото в редакцию прислал Сергей Саутенко.

Во вторник жена Сергея обошла соседние дома, но таких объявлений больше не видела. Как объявление восприняли соседи, молодой человек не знает: ни с кем на эту тему пока не общался и с коммунальниками тоже не связывался.

— Меня волнует вопрос, насколько это обосновано: «вывезем на свалку»? А если кто-то не увидит, оставит коляску, ее выбросят? Разве это законно?

В ЖЭУ № 6 ситуацию поясняю просто: объявление появилось в доме из-за самих же жильцов. Один из них пожаловался коммунальникам на посторонние предметы на площадке. Сигнал поступил — организация отреагировала.

— По закону во вспомогательных помещениях, на лестничных клетках и путях эвакуации посторонние вещи находиться не должны, — поясняет ситуацию Татьяна Свириденко, начальник ЖЭУ № 6 городского поселка Мачулищи. — Это противопожарные нормы.

— Велосипеды и коляски, которые до 24 августа жильцы не уберут с площадок, вывезут на свалку?

— Если для жильцов имущество имеет какую-то ценность, они должны хранить его у себя в квартире, — говорит собеседница. — Для нас, для ЖЭУ — это мусор на путях эвакуации. Мы можем вывезти все это на свалку. Это не дурь, не блажь — все прописано в законе.

 
 
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Житель Мачулищей заметил в своей 9-этажке странное объявление. В сообщении ЖЭУ № 6 предупреждает, что нужно освободить подъезд от колясок и велосипедов. Иначе все...
 
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