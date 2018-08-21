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"Хочу довести дело до суда за живодерство". В Столбцовском районе задушили хаски

22.08.2018 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое мужчин избили и повесили хаски в Столбцовском районе. Об этом TUT.BY рассказала хозяйка собаки Татьяна.

У минчанки Татьяны Ложевич есть дом в деревне Русаки Столбцовского района. Там она держит шесть собственных собак, еще два питомца у нее временно, на передержке. Татьяна рассказала TUT.BY, что ее собаку Умку вчера убили два жителя деревни.

— Умке было десять месяцев. Эту собаку мне подарил муж, купил ее в Москве, — Татьяна плачет, рассказывая. — Я занимаюсь зоозащитой, мы смотрим за собаками: некоторые успешно выступают на конкурсах. Когда нас в деревне нет, за собакой присматривает сторож. Вчера сторож отправился за грибами и взял с собой Умку. В какой-то момент она пропала из поля зрения. Поискал и решил, что вернется домой. Дома тоже собаки не обнаружил.


Хаски Умке было 10 месяцев. Фото предоставлено Татьяной Ложевич

Позже Татьяне рассказали в деревне, что собаку якобы убили на одном из участков: сначала избили, а потом повесили на заборе.

— Затем ее унесли и закопали в лес. Сторож узнал, пошел к людям, на которых указывали. Они сказали только, что собаку захоронили «на яме» — так называется место в лесу. Сторож, правда, нашел там собаку. Отрыл. Вчера мы вызвали милицию. Приехали сотрудники правоохранительных органов, составили протоколы.

Сегодня, 22 августа, Татьяна возила собаку на вскрытие на ветеринарную станцию в Дзержинске. Патологоанатом подтвердил: смерть наступила в результате удушения.

— Знаем, что, когда собака скулила, из соседнего двора повыскакивали люди, шум разбудил детей, рассказывают, что душили Умку двое мужчин. Нам говорят: может, пусть эти мужчины вернут вам деньги за собаку, а вы им за курицу. Мол, собаку убили потому, что она пыталась поймать их курицу. Но я хочу довести это дело до суда за живодерство, — рассказывает Татьяна.

 
 
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Двое мужчин избили и повесили хаски в Столбцовском районе. Об этом TUT.BY рассказала хозяйка собаки Татьяна.
 
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