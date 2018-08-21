Ангелина идет в школу с ранцем от коммунистов

Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси.

Делегация во главе с первым секретарем КПБ Ольгой Лапицкой пришли в квартиру многодетной матери Галины Лимонтовой не с пустыми руками, они принесли с собой школьный ранец для первоклашки Ангелины и канцелярские принадлежности. Девчушка и ее младший братик с интересом рассматривали подарки, перебирая все, что вместилось в портфель школьника. Была благодарна за внимание и оказанную помощь и хозяйка дома Галина Николаевна, ведь она воспитывает четверых малышей, а они требуют не только материнской любви, но также финансового достатка и необходимого бытового уюта. Что касается последнего, то в комнатах малышей царит порядок, и хотя новоселы еще не завершили до конца ремонт, чувствуется домашняя идиллия и родительская забота. Этой семье решено оказать и иную материальную поддержку, скажем, игрушками, одеждой, иным спонсорским участием.





В преддверии 1 сентября территориальный центр социального обслуживания населения также собирает ранцы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Помочь нуждающимся может каждый, кто обладает милосердием, состраданием, активной гражданской позицией. Письменные принадлежности предлагается доставить ТЦСОН по адресу: г. Чечерск, ул. Интернациональная, д. 56 «б», тел. 7-75-50. А денежные средства можно перечислить на расчетный счет BY36 AKBB 3642 0623 1079 2300 0000 в ЦБУ № 327 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк».