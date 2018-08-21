ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ангелина идет в школу с ранцем от коммунистов

22.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси.
Делегация во главе с первым секретарем КПБ Ольгой Лапицкой пришли в квартиру многодетной матери Галины Лимонтовой не с пустыми руками, они принесли с собой школьный ранец для первоклашки Ангелины и канцелярские принадлежности. Девчушка и ее младший братик с интересом рассматривали подарки, перебирая все, что вместилось в портфель школьника. Была благодарна за внимание и оказанную помощь и хозяйка дома Галина Николаевна, ведь она воспитывает четверых малышей, а они требуют не только материнской любви, но также финансового достатка и  необходимого бытового уюта. Что касается последнего, то в комнатах малышей царит порядок, и хотя новоселы еще не завершили до конца ремонт, чувствуется домашняя идиллия и родительская забота. Этой семье решено оказать и иную материальную поддержку, скажем, игрушками, одеждой, иным спонсорским участием.

Ангелина идет в школу с ранцем от коммунистов

В преддверии 1 сентября территориальный центр социального обслуживания населения также собирает ранцы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Помочь нуждающимся может каждый, кто обладает милосердием, состраданием, активной гражданской позицией. Письменные принадлежности предлагается доставить ТЦСОН по адресу: г. Чечерск, ул. Интернациональная, д. 56 «б», тел. 7-75-50. А денежные средства можно перечислить на расчетный счет BY36 AKBB 3642 0623 1079 2300 0000 в ЦБУ № 327 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси. Делегация во главе с первым секретарем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Профсоюзы приглашают!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика