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Заведующую лабораторией 9-й минской больницы осудили на три с половиной года колонии за взятки
22.08.2018 16:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 августа. Заведующая клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска осуждена на три с половиной года колонии за получение взяток. Такое решение 20 августа принял суд Московского района столицы, сообщает пресс-служба Верховного суда.
В суде было установлено, что с июня по декабрь 2016 года женщина получила в общей сложности 6 тыс. евро "за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений", которые позволили бы заинтересованной организации "участвовать при проведении государственной закупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера".
Медика признали виновной по чч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки и повторное получение взятки должностным лицом) и наказали конфискацией всего имущества и лишением свободы на три года шесть месяцев в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, ее лишили права в течение пяти лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными обязанностями.
По информации ВС, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 22 августа. Заведующая клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска осуждена на три с половиной года колонии за получение...
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