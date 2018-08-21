Проект по созданию муралов собирает деньги за работу на Лещинского. Граффити сделано в долг

Проект Urban Myths собирает деньги на непогашенные долги за последний мурал на Лещинского, 5. Мы узнали, откуда появился долг, за чей счет в городе расписывают стены и как проект будет работать дальше.



Изображение языческого бога Ярилы на стене общежития Университета культуры. Выполнено испанским художником DEIH в рамках проекта Urban Myths. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Запасного» финансирования у нас нет

Некоторые муралы в Минске в течение последних нескольких лет появляются благодаря проекту Urban Myths. Два последних граффити — на Столетова и Лещинского создавались за счет средств, которые собирали на краудфандинге. На последнюю работу Финтана Мэги в Кунцевщине до сих пор не собрали всю сумму — не хватает чуть больше 3 тысяч рублей. Сбор средств через сайт продолжается.



Граффити на Лещинского, 5, где двенадцатилетний подросток держит в руках фигуру, напоминающую птицу-робота. На эту работу австралийского художника Финтана Мэги вдохновила идея Беларуси как IT-страны. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Два последних мурала в Минске делались фактически в долг. Это связано с тем, что в работе с именитыми международными художниками зачастую приходится подстраиваться под свободные даты в их плотных графиках. Мы просто не успеваем собрать бюджет, — рассказывает организатор Urban Myths Олег Ларичев.

Ларичев соглашается с тем, что это очень рискованное решение, но говорит, что в ином случае пришлось бы еще около двух лет вылавливать художников.

— А так приходится выкручиваться: что-то делать в долг, что-то срочно выпрашивать у меценатов, что-то собирать через сайт. Какого-то «запасного» финансирования у нас нет, — рассказывает он.



Многоэтажка на Столетова, 2. Испанский художник Sabek изобразил девушку в венке, которая идет искать папараць-кветку в ночь на Купалье. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нет коммерческих брендов, а значит, нет рекламы

По словам собеседника, с коммерческими брендами Urban Myths не связывается, потому что компании хотят видеть рисованную рекламу своей продукции, а не авторские работы. Поэтому средства на создание новых муралов собираются путем краудфандинга либо их дают социально ответственные бренды и частные спонсоры, которые понимают, что качественный монументальный стрит-арт оживляет городское пространство.

Граффити часто спонсировали бизнесмены, которые оставались в тени: Юрий Зиссер, совладельцы Vizor Games и Targetprocess. С краской помогает компания Condor. Эту помощь можно назвать меценатством. Также, по словам Ларичева, у проекта есть волонтеры, которые могут обеспечить техническую помощь.



«Девушка в вышиванке» на Рабкоровской, 15, британского художника Гидо ван Хельтена. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Также сложность заключается в том, что иностранные художники в Беларуси за участие не получают гонораров, хотя чаще всего в других странах они получают деньги за свои работы. Поэтому рисовать на стенах в Беларуси они приезжают по остаточному принципу.

Несмотря на долг, организатор проекта все равно намерен приглашать следующих художников и готов идти на риск.

Ларичев говорит, что суммы за муралы вроде 8 тысяч рублей — не такие уж и большие, в основном они нужны для материалов и технического обеспечения, оплаты переезда и проживания художников.

— Зато мы потихоньку меняем имидж страны. Фото наших муралов мелькают в международных обзорах и тематических популярных инстаграмах.

«Планируем продолжить роспись многоэтажек в районе Каменной Горки и Кунцевщины»

Сейчас согласовываются даты с рядом иностранных мастеров для росписи новых стен. Но, возможно, в проекте поучаствуют и белорусские художники.



Фрагмент работы от итальянского художника Milo «Повсюду я шагаю» на стене жилого дома по улице Брилевской. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В данный момент определены стены для следующих проектов. На наш призыв присылать варианты стен для росписи отозвалось поразительно много людей! Это вдохновляет. По активности особенно выделялись жители Фрунзенского района Минска, поэтому пока мы планируем продолжить роспись многоэтажек в районе станций метро "Каменная Горка" и "Кунцевщина". К тому же администрация Фрунзенского района позитивно отнеслась к нашей инициативе.



Самая спорная работа проекта греческого художника Ино на Воронянского — «Человек без лица». Недавно ее все же закрасили. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За 5 лет благодаря проекту Urban Myths в регионах и столице появилось 44 мурала с участием белорусских и иностранных художников. В Минске художники создали несколько граффити: « Человек без имени », « Девушка в вышиванке », Мальчик на доме на Брилевской , « Сердце Европы », « Ярила ».

Художники приезжали в Минск без эскизов и после исследования города создавали идею о стране или столице и изображали ее на стенах зданий.