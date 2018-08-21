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В Гомеле пройдут Олимпийские дни молодежи
22.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
С 24 по 25 августа на базе Гомельского областного олимпийского резерва по прикладным видам спорта пройдут олимпийские дни молодежи по троеборью.
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С 24 по 25 августа на базе Гомельского областного олимпийского резерва по прикладным видам спорта пройдут олимпийские дни молодежи по троеборью. В турнире примут...
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