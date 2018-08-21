С 24 по 25 августа на базе Гомельского областного олимпийского резерва по прикладным видам спорта пройдут олимпийские дни молодежи по троеборью.



В турнире примут участие девушки и юноши 2001-2002 года рождения. Параллельно с этим турниром пройдут Открытые республиканские соревнования по троеборью.

24 августа в пятницу день начнется в 9.00 с манежной езды, а в 15.00 пройдет второй этап трехдневного турнира – конкур. В субботнее утро – в 10.00 – начнется кросс. В соревнованиях примут участие команды из Гомельской, Минской и Могилевской областей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле пройдут Олимпийские дни молодежи С 24 по 25 августа на базе Гомельского областного олимпийского резерва по прикладным видам спорта пройдут олимпийские дни молодежи по троеборью. В турнире примут...