Благодаря совместным усилиям органов местной власти, организаций и жителей района, семья лоевчан близка к встрече с сыном

Информация о том, что у родителей, живущих по улице Шевелева в Лоеве, забрали первенца — трехмесячного малыша Максимку — наделала много шума в интернете.

Напомним, ребенок появился в семье Алеси Фоминых и Андрея Ковзика в мае. Однако еще до его рождения социальные службы забили тревогу. Будущие родители жили в условиях, никак не подходящих для младенца: антисанитария, неисправный дымоход отопительной печи, не имелось постельных принадлежностей и детских вещей, а также отсутствие воды в доме и во дворе. Ближайший доступный источник находится в 700 метрах.

По заключению специалистов районного центра гигиены и эпидемиологии и УЗ «Лоевская ЦРБ» антисанитария представляла угрозу здоровью новорожденного ребенка, которому по медицинским показаниям был необходим особенный уход. Родителям в ходе посещений в мае-июле неоднократно указывалось на необходимость наведения должного порядка и создание благоприятной обстановки для полноценного развития сына. Но они не использовали на устранение замечаний пособие, полученное после рождения ребенка.

В разговоре с нами А. Фоминых подтверждает, что у них действительно были антисанитарные условия, нарушения правил пожарной и электробезопасности.

Были претензии и к новоиспеченному отцу. По информации отдела внутренних дел райисполкома на Андрея составлено более 40 административных протоколов, причина которых — агрессия, проявляемая в состоянии алкогольного опьянения. К тому же он длительное время нигде не работал, да и не предпринимал попыток к трудоустройству, периодически ездил на заработки в Россию.

По направлению райбольницы А. Ковзик бесплатно прошел курс лечения от алкогольной зависимости, закодировался. Уже больше месяца не пьет. Служба занятости помогла ему трудоустроиться на предприятие мелиоративных систем.

Для надлежащего содержания ребенка родители поклеили обои, покрасили двери и полы. Хозяин починил дымоход. Сотрудники МЧС проверили состояние печного отопления и убедились, что его эксплуатация безопасна. В настоящее время семья занимается заготовкой дров.

Кроватку для ребенка супруги купили раньше. Сотрудники территориального центра социального обслуживания населения принесли одеяло, одежду для малыша, комплекты постельного белья. В доме теперь есть все необходимое для нормального проживания. А в больнице, где Алеся с сынишкой лежала длительное время, ее научили правильно ухаживать за новорожденным и готовить смеси.

Осталось лишь провести водопровод. Как пояснил начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Виктор Козуля, в ближайшее время А. Ковзику будет оказана единовременная адресная социальная помощь для оплаты за произведенные работы по прокладке водопровода к дому. Сегодня там уже трудятся коммунальщики, а значит — вода будет.

С вопросом о том, когда ребенок сможет вернуться в семью, мы обратились к заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Людмиле Журавской. Она пояснила, что все службы, участвующие в реабилитации семьи, должны дать заключение о безусловном исполнении родителями требований по содержанию малыша и стабилизации ситуации в семье.

Учитывая, что все замечания, указанные при отобрании ребенка, совместными усилиями устранены, Алеся с Андреем близки к встрече с сыном.