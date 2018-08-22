Доброе утро!

Обойдемся без рукопожатий — оказывается, это «отвратительная привычка для здоровья». Рассказываем, почему . Так что — «давайте пять», друзья, и быстренько вспомним самое важное и интересное за вчерашний день.

ВАЖНОЕ

Лукашенко улетел в Сочи и встретился там с Владимиром Путиным. «Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются». в Кремле считают, что любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы . О чем поговорили президенты — здесь .

Помните, на прошлой неделе Александр Лукашенко рассказывал, что старое правительство проталкивало «безмозглую позицию» мгновенного выхода на 100% оплату ЖКУ? А что будет «проталкивать» на эту тему новый совмин ?





В стране установят предельные отпускные цены на некоторые лекарства — и это должно помочь снизить цены до 10%. «Производители завышали цены. И в аптеках цены были выше, чем в соседних странах», — говорят в МАРТе. Что было, то было!

«Белтелеком» вслед за МТС и velcom объявил о повышении стоимости услуг доступа в сеть Интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также услуг видеоконференции. Когда и на сколько подорожает ваш домашний интернет и не только — читаем здесь .

А Латвия и Эстония тем временем решили взыскать с Москвы плату за «советскую оккупацию» . Еще в 2016 году в Латвии, например, посчитали, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе «оккупации СССР», составляет 185 млрд евро. Демографические потери Латвии и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов евро. А что об этом думают в Кремле ?

ПОПУЛЯРНОЕ

Что означает назначение Сергея Румаса на пост премьер-министра? Признал ли Лукашенко этим назначением свою неправоту в 2011 году? Почему мнение главы КГК Анфимова — это не опасно, а напоминает лишь арьергардный бой на обочине истории? Все это вчера обсуждали в нашей «Экономике на пальцах» . Если вы пропустили — вот здесь есть программа в записи .

Похоже, снова появился смысл ехать за автомобилем в Россию: за полгода доллар там подорожал на 10 рублей. Мы решили сравнить цены на самые популярные марки и модели у нас и у них (включили и машины белорусской сборки!) — и обнаружили много интересного .

Смотрите, как мило. Культурный проект Veha cобрал большую коллекцию старых фотографий из разных регионов Беларуси — и теперь мы можем посмотреть, как выглядели невесты в XX веке , и узнать, зачем они носили венок.





А у нас тем временем Боровляны восстали против застройщиков. Деревня уже давно стала похожа на обыкновенный минский спальник, причем число «деревенских» за последние годы выросло с 18 до 51 тысячи — и катастрофически не хватает школ, детских садов, поликлиники. И то, как власти пытаются решить эти проблемы (построить детский сад и школу, вырубив часть леса), устраивает далеко не всех жителей .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич уже пятый день летят вокруг света. Они на пути к городу Братску рассказали нам, как им летится. «Сейчас самый красивый участок пути. Погода миллион на миллион, интересный рельеф: небольшие горы, которые переходят в долины, ущелья, скалы. Вот мы сейчас летим вдоль БАМа: Тайшет, Иркутск, Братск… Очень красивые места». Обязательно прочтите и посмотрите фото !





У других белорусов заботы более приземленные: задача № 1 в августе для родителей — пройти квест «собери ребенка в школу». Многие, чтобы сэкономить, едут на «школьные закупы» в Россию, Литву, Польшу и Украину. Съездили и мы. Вот здесь рассказываем, выгоднее ли одевать и собирать школьника за границей .

Пообщались с тренером нашей сборной по хоккею — как о спорте, так и о личном ЗОЖе Андрея Сидоренко. Надо, пожалуй, и нам так проводить утро, как он — глядишь, и похудели бы так же. Кстати, если вы всерьез занялись похудением и приведением себя в порядок, то обязательно прочтите об ошибках тех, кто уже достиг своей цели, — и учитесь на них .

Прошли с консультантом по феншуй по Гомелю. Она уверена: если бы советские архитекторы и строители возводили города по правилам древнекитайского учения, сегодня многих проблем нам удалось бы избежать. Рассказываем, обитателей каких городских зданий ждет успех, каких — неудачи и разочарования, и что не так с исполкомом .

Все новости среды, 22 августа

Кстати. Что ни день — радуемся новостям об очередных рекордах белорусских огородников. Смотрите, например, какая огромная картофелина выросла в огороде жителя Браслава, или какой огуречище появился под Волковыском! Если вам тоже есть чем похвастаться, присылайте фото урожая на nn@tutby.com — мы и сами с удовольствием посмотрим, и стране покажем!

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