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Президенты в Сочи, авто из России, "восстание" в Боровлянах и "кругосветка" - все за вчера
23.08.2018 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Обойдемся без рукопожатий — оказывается, это «отвратительная привычка для здоровья».
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Лукашенко
Помните, на прошлой неделе Александр Лукашенко рассказывал, что старое правительство проталкивало «безмозглую позицию» мгновенного выхода на 100% оплату ЖКУ?
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А у нас тем временем Боровляны восстали против застройщиков. Деревня уже давно стала похожа на обыкновенный минский спальник, причем число «деревенских» за последние годы выросло с 18 до 51 тысячи — и катастрофически не хватает школ, детских садов, поликлиники. И то, как власти пытаются решить эти проблемы (построить детский сад и школу, вырубив часть леса),
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Белорусы Александр Центер и Андрей Борисевич уже пятый день летят вокруг света. Они на пути к городу Братску рассказали нам, как им летится. «Сейчас самый красивый участок пути. Погода миллион на миллион, интересный рельеф: небольшие горы, которые переходят в долины, ущелья, скалы. Вот мы сейчас летим вдоль БАМа: Тайшет, Иркутск, Братск… Очень красивые места».
У других белорусов заботы более приземленные: задача № 1 в августе для родителей — пройти квест «собери ребенка в школу». Многие, чтобы сэкономить, едут на «школьные закупы» в Россию, Литву, Польшу и Украину. Съездили и мы.
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Прошли с консультантом по феншуй по Гомелю. Она уверена: если бы советские архитекторы и строители возводили города по правилам древнекитайского учения, сегодня многих проблем нам удалось бы избежать. Рассказываем, обитателей каких городских зданий ждет успех, каких — неудачи и разочарования,
Кстати. Что ни день — радуемся новостям об очередных рекордах белорусских огородников. Смотрите, например,
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Доброе утро! Обойдемся без рукопожатий - оказывается, это "отвратительная привычка для здоровья". Рассказываем, почему. Так что - "давайте пять", друзья, и быстренько...
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