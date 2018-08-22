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После гневного отзыва в Пинске решили закрыть гостиницу для животных при горветстанции. Обиделись
23.08.2018 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Гостиницу для животных в Пинской городской ветстанции решили закрыть. Причина — пара строк в соцсетях,
Одна публикация — десятки комментариев. Кто-то согласен, кто-то нет. Яблоко раздора — состояние кошки Пампам. Виктория оставила домашнего любимца в гостинице для животных, что работает при горветстанции. Через 12 дней кошку забрали. Как выразилась Виктория в своей публикации в социальной сети: «из концлагеря для животных». Девушка пишет, что Пампам похудела на килограмм, на спине шишки, выдран кусок шерсти, правая задняя нога парализована. По итогу — в гостинице горе-обслуживание, туда больше ни ногой. На этом, казалось бы, и делу конец. Но пост не так прост.
Коллективу ветстанции из-за работы не до соцсетей. Но администрация с публикацией все же познакомилась, и даже дала развернутый ответ. Все оказалось не так однозначно.
«Первые дни она хорошо ела. Кошка глухая, и ее не беспокоили звуки ни других котов, ни собак. она прекрасно себя чувствовала. Но так как кошка юная, — ей всего 10 месяцев — у неё стали меняться зубы — начали расти коренные. И да, не обошлось без стоматита. Естественно, аппетит у нее пропал, кушать она стала гораздо хуже. И, конечно же, кошку сразу показали врачу, был назначен курс антибиотиков. За дни болезни кошка потеряла в весе, хотя немного все же ела и воду пила. Врач также назначил кошке капельницу, поскольку посчитал, что обезвоживание, пусть и незначительное, присутствует — поставили катетер. Когда хозяева забирали своего питомца, то в ситуации они даже разбираться не стали, сразу перешли к обвинениям», — рассказала работник учреждения «Пинская городская ветеринарная станция» Наталья Сталевич.
Хозяева обвинили персонал в жестоком обращении с животными. Хотя во время приема людям пошли на встречу, кошка была без прививки. Необходимо учитывать, что это ветлечебница, здесь есть и больные животные.
Отныне администрация станции решила ограничиться выполнением своих прямых обязанностей. Гостиницу закрывают. Теперь владельцы домашних животных ломают голову, где оставить питомца, когда вариант не найти.
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Хозяйка кошки Пампам осталась недовольна содержанием питомца и оставила гневный пост в соцсетях. Ветеринары обиделись.
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