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В Светлогорске мужчина исправил в водительской медсправке цифру - и попал под "уголовку"

23.08.2018 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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49-летний житель Светлогорска на техосмотре автомобиля предоставил заведомо подложную медицинскую справку о состоянии здоровья, сообщает «Ранак».

Медсправка была выдана мужчине в июле 2012 года. В 2017 году срок действия документа истек. Вместо того, чтобы получить новую, подозреваемый решил исправить в старой дату прохождения медицинской комиссии.

Подправленную «семерку» заметили работники техосмотра и вызвали милицию. После проведения технико-криминалистической экспертизы сомнения правоохранителей подтвердились.

В отношении водителя за подделку документов возбуждено уголовное дело.

 
 
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Медсправка была выдана мужчине в июле 2012 года. В 2017 году срок действия документа истек.
 
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