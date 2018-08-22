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В Светлогорске мужчина исправил в водительской медсправке цифру - и попал под "уголовку"
23.08.2018 08:24 — Новости Общества | Tut.by
49-летний житель Светлогорска на техосмотре автомобиля предоставил заведомо подложную медицинскую справку о состоянии здоровья,
Медсправка была выдана мужчине в июле 2012 года. В 2017 году срок действия документа истек. Вместо того, чтобы получить новую, подозреваемый решил исправить в старой дату прохождения медицинской комиссии.
Подправленную «семерку» заметили работники техосмотра и вызвали милицию. После проведения технико-криминалистической экспертизы сомнения правоохранителей подтвердились.
В отношении водителя за подделку документов возбуждено уголовное дело.
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Медсправка была выдана мужчине в июле 2012 года. В 2017 году срок действия документа истек.
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