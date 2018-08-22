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Районный центр занятости окажет финансовую помощь безработным жителям Пинского района, желающим открыть свой бизнес
23.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В случае невозможности трудоустройства управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома поможет вам открыть свое дело путем выделения безвозмездной финансовой помощи.
Обращаться в отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18,
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Районный центр занятости окажет финансовую помощь безработным жителям Пинского района, желающим открыть свой бизнес
> Вниманию безработных жителей Пинского района, желающих стать предпринимателями! В случае невозможности трудоустройства управление по труду, занятости и...
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