ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Будущее сына обеспечено". Жительница Лельчиц выиграла квартиру в Минске

23.08.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«В тот день взяла в магазине упаковку конфет и кетчуп», — вспоминает Светлана Демидовец ― победительница 78-го тура игры «Удача в придачу!». Жительница Лельчиц точно не знает, какой из товаров удачи принес ей квартиру в столице. Но это и неважно: главное ― теперь сын Кирилл сможет поехать на учебу в Минск. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«С ремонтом справимся самостоятельно»

Со Светланой мы встречаемся на ее рабочем месте: девушка ― продавец сельпо в деревне Марковское Лельчицкого района. Через пару минут у победительницы начнется перерыв, и местные жители спешат купить бутылочку воды ― день выдался жарким.


― Хорошо, что в магазине недавно кондиционер установили. Теперь у нас тут прохладнее, — говорит Светлана.

Сразу интересуемся, будет ли девушка продолжать работать продавцом после выигрыша такого крупного приза.

― А почему нет? — удивляется Светлана. — Я свою работу очень люблю. Деревня маленькая, посетителей немного ― всех знаю и по именам, и по пристрастиям. Кстати, а вы слышали, что в Лельчицах самый вкусный хлеб? Попробуйте, сегодня свежий привезли.

Захватив с собой местную выпечку, дожидаемся обеденного перерыва и идем на речку. Здесь в тени деревьев победительница рассказывает о себе и делится планами на столичную квартиру.


― До этого я никогда в жизни ничего не выигрывала! Да и когда закупалась в «Евроопте», цели получить приз не было. Ни предчувствий, ничего… Помню, на часах восемь вечера, мне звонит коллега и говорит: «Света, поздравляю, ты выиграла квартиру». А я ей отвечаю: «Ты что, решила пошутить, чтобы мне настроение под конец рабочего дня поднять?». А оказалось, все правда, — улыбается девушка.

О выигрыше Светланы знают уже все соседи и знакомые. Однако девушка признается, что звездой себя не чувствует.

― Кто-то поздравляет искренне, а кто-то, наоборот, с завистью, — говорит победительница. — У нас в Лельчицах никто крупных призов не получал. Только одна моя знакомая из деревни выиграла в «Удаче в придачу!» машину, а ей это и вправду было надо: у нее сын серьезно болен.

Сейчас победительница живет с сыном в однокомнатной квартире в Лельчицах.

― Когда в 2014 году нам дали «однушку», там были голые стены: только унитаз стоял да газовая плита. Ремонт мы полностью сделали сами. Когда пойду в отпуск, начнем приводить в порядок минскую квартиру. У нас не такие большие зарплаты, чтобы нанимать бригаду рабочих, тем более, у меня сестра работает на стройке. Так что справимся самостоятельно!


«Не люблю большие города»

Лельчицы ― родной город Светланы, в Минске она бывает редко.

― Последний раз ездила в столицу лет пять назад. Если честно, я не люблю большие города, всю эту суету переношу с трудом. В Лельчицах привычнее: здесь друзья, родственники. Поэтому переезжать не хочу. А вот сыну будущее уже обеспечено, деньги на жилье собирать не надо, — говорит Светлана.

Девушка признается, что ее ребенок с выбором профессии еще не определился.

― Кем он только ни хотел стать! — смеется победительница. — В детстве мечтал быть президентом, потом врачом, летчиком. Наверное, за время школы он еще пять профессий «поменяет». Кириллу четырнадцать лет. В следующем году он заканчивает девятый класс, после чего планируем отправить его в военное училище в Минск. Сын и сам хочет туда поступить. Кстати, Кирилл такой же, как и я: не любит столичную суету. Но думаю, когда переедет, то захочет остаться. Учится сын средне: не плохо и не хорошо. За оценки сильно его ругаю, как ни странно, это действует.


Светлана не отрицает, что отправлять сына одного в Минск страшновато: ни родственников, ни знакомых у них в столице нет.

― Думаю, все будет хорошо, ведь многие едут учиться в другие города. Тем более, Кирилл у меня самостоятельный. Когда я на работе, он остается в доме за старшего. Без проблем справляется с готовкой, уборкой. Сын часто мне звонит, спрашивает: «Мама, что тебе приготовить?» Его фирменное блюдо ― картошка, прямо как в армии, — шутит девушка. — Вот сегодня вечером приду домой, а меня на столе уже ждет ужин. Кирилл очень заботливый. Когда я говорю, что тяжело справляться с работой, он приезжает сюда, помогает.

У девушки прекрасные отношения с сыном, они часто проводят вместе время.

― Летом ходим на речку, а зимними вечерами готовим себе что-нибудь вкусненькое, смотрим телевизор, лежим и разговариваем обо всем на свете, — рассказывает победительница.


«Посетителей знаю и по именам, и по пристрастиям»

Студенческие годы Светлана провела в Гомеле ― училась на продавца. Признается, что эта профессия ей нравилась с детства.

― Во время работы большое удовольствие получаю от общения с людьми. Деревня маленькая, посетителей немного ― всех знаю и по именам, и по пристрастиям. Стандартный набор, который берут в магазине, ― это молоко, хлеб и колбаса. В теплую пору года у нас нарасхват вода и мороженое.

Когда летом есть свободное время, девушка любит собирать чернику.

― Ягоды у нас в городе можно сдавать, и это неплохой заработок. Например, если приехать в лес в четыре часа утра, то до начала рабочего дня можно успеть насобирать ягод больше, чем на сто рублей, — делится опытом Светлана.

Семья у победительницы спортивная: сын увлекается футболом, а сама девушка играет в волейбол.

― В Лельчицах есть своя волейбольная команда, но, к сожалению, я в нее не вхожу: из-за работы на тренировки не всегда хватает времени. Знаю, что в Гомеле собираются на соревнования волейбольные команды разных районов. Лет семь назад ездила туда вместе с коллегами из райпо. Кажется, мы даже выиграли. Правда, какие были призы уже не вспомню. Было бы здорово получить в награду дополнительный выходной день, а то после работы частенько устаешь, — шутит героиня.

Девушка намерена продолжать участвовать в игре «Удача в придачу!» ― мечтает выиграть машину.

― Я не очень люблю дальние дороги: для меня это утомительно. Но если будет свой автомобиль, обязательно поедем в путешествие, — улыбается Светлана.


Партнер проекта:

Во вторник, 28 августа, в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыграет квартиру в Минске, ПЯТЬ автомобилей «Хендэ Крета», а также более 20 000 денежных призов! Следите за розыгрышем в 18.20 на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by, а также в официальных группах «Евроопт» в социальных сетях!

Читайте также

"Боженька в темечко тебя поцеловал!" Витебский курьер и его сестра выиграли машину
Слово "удача" на крышечке. Как бутылка масла подарила семье из Боровлян квартиру

 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительнциа Лельчиц Светлана Демидовец о выигрыше квартиры никогда даже не задумывалась - просто совершала покупки в магазине. Однако квартира в Минске в итог...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Светлогорске мужчина исправил в водительской медсправке цифру - и попал под "уголовку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Прамень
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика