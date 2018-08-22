"Будущее сына обеспечено". Жительница Лельчиц выиграла квартиру в Минске

«В тот день взяла в магазине упаковку конфет и кетчуп», — вспоминает Светлана Демидовец ― победительница 78-го тура игры «Удача в придачу!». Жительница Лельчиц точно не знает, какой из товаров удачи принес ей квартиру в столице. Но это и неважно: главное ― теперь сын Кирилл сможет поехать на учебу в Минск. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«С ремонтом справимся самостоятельно»

Со Светланой мы встречаемся на ее рабочем месте: девушка ― продавец сельпо в деревне Марковское Лельчицкого района. Через пару минут у победительницы начнется перерыв, и местные жители спешат купить бутылочку воды ― день выдался жарким.





― Хорошо, что в магазине недавно кондиционер установили. Теперь у нас тут прохладнее, — говорит Светлана.

Сразу интересуемся, будет ли девушка продолжать работать продавцом после выигрыша такого крупного приза.

― А почему нет? — удивляется Светлана. — Я свою работу очень люблю. Деревня маленькая, посетителей немного ― всех знаю и по именам, и по пристрастиям. Кстати, а вы слышали, что в Лельчицах самый вкусный хлеб? Попробуйте, сегодня свежий привезли.

Захватив с собой местную выпечку, дожидаемся обеденного перерыва и идем на речку. Здесь в тени деревьев победительница рассказывает о себе и делится планами на столичную квартиру.





― До этого я никогда в жизни ничего не выигрывала! Да и когда закупалась в «Евроопте», цели получить приз не было. Ни предчувствий, ничего… Помню, на часах восемь вечера, мне звонит коллега и говорит: «Света, поздравляю, ты выиграла квартиру». А я ей отвечаю: «Ты что, решила пошутить, чтобы мне настроение под конец рабочего дня поднять?». А оказалось, все правда, — улыбается девушка.

О выигрыше Светланы знают уже все соседи и знакомые. Однако девушка признается, что звездой себя не чувствует.

― Кто-то поздравляет искренне, а кто-то, наоборот, с завистью, — говорит победительница. — У нас в Лельчицах никто крупных призов не получал. Только одна моя знакомая из деревни выиграла в «Удаче в придачу!» машину, а ей это и вправду было надо: у нее сын серьезно болен.

Сейчас победительница живет с сыном в однокомнатной квартире в Лельчицах.

― Когда в 2014 году нам дали «однушку», там были голые стены: только унитаз стоял да газовая плита. Ремонт мы полностью сделали сами. Когда пойду в отпуск, начнем приводить в порядок минскую квартиру. У нас не такие большие зарплаты, чтобы нанимать бригаду рабочих, тем более, у меня сестра работает на стройке. Так что справимся самостоятельно!





«Не люблю большие города»

Лельчицы ― родной город Светланы, в Минске она бывает редко.

― Последний раз ездила в столицу лет пять назад. Если честно, я не люблю большие города, всю эту суету переношу с трудом. В Лельчицах привычнее: здесь друзья, родственники. Поэтому переезжать не хочу. А вот сыну будущее уже обеспечено, деньги на жилье собирать не надо, — говорит Светлана.

Девушка признается, что ее ребенок с выбором профессии еще не определился.

― Кем он только ни хотел стать! — смеется победительница. — В детстве мечтал быть президентом, потом врачом, летчиком. Наверное, за время школы он еще пять профессий «поменяет». Кириллу четырнадцать лет. В следующем году он заканчивает девятый класс, после чего планируем отправить его в военное училище в Минск. Сын и сам хочет туда поступить. Кстати, Кирилл такой же, как и я: не любит столичную суету. Но думаю, когда переедет, то захочет остаться. Учится сын средне: не плохо и не хорошо. За оценки сильно его ругаю, как ни странно, это действует.





Светлана не отрицает, что отправлять сына одного в Минск страшновато: ни родственников, ни знакомых у них в столице нет.

― Думаю, все будет хорошо, ведь многие едут учиться в другие города. Тем более, Кирилл у меня самостоятельный. Когда я на работе, он остается в доме за старшего. Без проблем справляется с готовкой, уборкой. Сын часто мне звонит, спрашивает: «Мама, что тебе приготовить?» Его фирменное блюдо ― картошка, прямо как в армии, — шутит девушка. — Вот сегодня вечером приду домой, а меня на столе уже ждет ужин. Кирилл очень заботливый. Когда я говорю, что тяжело справляться с работой, он приезжает сюда, помогает.

У девушки прекрасные отношения с сыном, они часто проводят вместе время.

― Летом ходим на речку, а зимними вечерами готовим себе что-нибудь вкусненькое, смотрим телевизор, лежим и разговариваем обо всем на свете, — рассказывает победительница.





«Посетителей знаю и по именам, и по пристрастиям»

Студенческие годы Светлана провела в Гомеле ― училась на продавца. Признается, что эта профессия ей нравилась с детства.

― Во время работы большое удовольствие получаю от общения с людьми. Деревня маленькая, посетителей немного ― всех знаю и по именам, и по пристрастиям. Стандартный набор, который берут в магазине, ― это молоко, хлеб и колбаса. В теплую пору года у нас нарасхват вода и мороженое.

Когда летом есть свободное время, девушка любит собирать чернику.

― Ягоды у нас в городе можно сдавать, и это неплохой заработок. Например, если приехать в лес в четыре часа утра, то до начала рабочего дня можно успеть насобирать ягод больше, чем на сто рублей, — делится опытом Светлана.

Семья у победительницы спортивная: сын увлекается футболом, а сама девушка играет в волейбол.

― В Лельчицах есть своя волейбольная команда, но, к сожалению, я в нее не вхожу: из-за работы на тренировки не всегда хватает времени. Знаю, что в Гомеле собираются на соревнования волейбольные команды разных районов. Лет семь назад ездила туда вместе с коллегами из райпо. Кажется, мы даже выиграли. Правда, какие были призы уже не вспомню. Было бы здорово получить в награду дополнительный выходной день, а то после работы частенько устаешь, — шутит героиня.

Девушка намерена продолжать участвовать в игре «Удача в придачу!» ― мечтает выиграть машину.

― Я не очень люблю дальние дороги: для меня это утомительно. Но если будет свой автомобиль, обязательно поедем в путешествие, — улыбается Светлана.





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