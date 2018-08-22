Мининформ Беларуси ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Доступ ограничен к gomel.dengi-v-zaim.by и dengi-v-zaim.by за размещение ненадлежащей рекламы. Такое решение министерство приняло 21 августа на основании письменного уведомления Витебского городского исполнительного комитета и руководствуясь ст.38 и 511 закона "О средствах массовой информации".

"Посредством указанных интернет-сайтов в нарушение установленного порядка распространялась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц", - пояснили в министерстве.-0-