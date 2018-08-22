В Витебской области первый звонок в школах прозвенит 1 сентября

Праздничные линейки в честь Дня знаний и начала учебного года в Витебской области пройдут в субботу, 1 сентября. За парты в регионе сядут более 111 тысяч школьников. Из них — примерно 11 тысяч первоклассников.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Мы рекомендовали провести линейки в школах региона 1 сентября, — сообщил TUT.BY начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома. — Но возможно, что в единичных случаях, в отдельных учреждениях образования, они пройдут и 31 августа.

В новом учебном году в области будут работать более 300 учреждений образования, среди них — 23 гимназии и 2 кадетских училища. В двух гимназиях — толочинской и витебской № 6 — произошла реорганизация: они стали средними школами.