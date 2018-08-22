В Славгороде теперь можно пожениться в городском парке 18 века

В Славгороде открыли городской парк для молодых. Женихи и невесты теперь могут вступать в брак на высоком берегу реки Сож, где есть знаменитый «дуб любви» и скамья для поцелуев.

Старинный городской парк, которому почти 2,5 века, — изюминка Славгорода и гордость его жителей. В 18 веке его заложил генерал-фельдмаршал Алексей Голицын. Площадь парка — почти 5 гектаров, где растут две сотни деревьев. В том числе одна из оригинальных достопримечательностей парка — «дуб любви», который на самом деле липа.

Несмотря на революции и войны парк удалось сохранить. Это также и заслуга местного жилкомхоза, сотрудники которого избавили парк от сорных растений, поставили беседки. Установили в парке и металлическую арку, которую венчает стилизованная корона — площадку, где теперь можно проводить выездную регистрацию брака.