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На территории Старого замка в Гродно археологи нашли три средневековые деревянные постройки

23.08.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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При проведении работ по реконструкции Старого замка археологи нашли три деревянные постройки, относящиеся, по оценкам специалистов, ко второй половине ХIV века. Как использовались помещения, ученым только предстоит выяснить, рассказывает «Гродненская правда».


— Точное функциональное назначение этих старинных сооружений определить пока сложно. Работы все еще продолжаются, — комментирует руководитель археологических раскопок Наталья Кизюкевич. — На сегодняшний день четко прорисовываются три помещения и печь. Не исключено, что в процессе будет обнаружено еще что-то.

В одной из построек найдены фрагменты древнего хозяйственного инвентаря — дно деревянной бочки, хлебная лопатка, часть лошадиного хомута.

— После того как все будет окончательно расчищено, наши специалисты создадут подробный рисунок находки. На основе него и тех исторических сведений, что уже имеются, можно будет создать более полную картину. В целом, сопоставив все наши открытия во время проведения археологических работ на территории Старого замка, мы станем еще ближе к пониманию того, каким был наш город и как обустраивали свой быт его жители много столетий назад.


В управлении культуры облисполкома в срочном порядке ищут возможности для сохранения древних построек.

— Без консервации вскрытые объекты долго не продержатся. Под воздействием погодных условий деревянные конструкции начнут разлагаться, — рассказывает начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. —  Поэтому сейчас мы ищем организацию, специализирующуюся на консервации дерева.

Если обнаруженные при раскопках объекты удастся сохранить, в будущем на территории Старого замка будет экспонироваться реконструкция деревянных останков.

 
 
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При проведении работ по реконструкции Старого замка археологи нашли три деревянные постройки, относящиеся, по оценкам специалистов, ко второй половине ХIV века....
 
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