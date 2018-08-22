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На территории Старого замка в Гродно археологи нашли три средневековые деревянные постройки
23.08.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by
При проведении работ по реконструкции Старого замка археологи нашли три деревянные постройки, относящиеся, по оценкам специалистов, ко второй половине ХIV века. Как использовались помещения, ученым только предстоит выяснить,
— Точное функциональное назначение этих старинных сооружений определить пока сложно. Работы все еще продолжаются, — комментирует руководитель археологических раскопок Наталья Кизюкевич. — На сегодняшний день четко прорисовываются три помещения и печь. Не исключено, что в процессе будет обнаружено еще что-то.
В одной из построек найдены фрагменты древнего хозяйственного инвентаря — дно деревянной бочки, хлебная лопатка, часть лошадиного хомута.
— После того как все будет окончательно расчищено, наши специалисты создадут подробный рисунок находки. На основе него и тех исторических сведений, что уже имеются, можно будет создать более полную картину. В целом, сопоставив все наши открытия во время проведения археологических работ на территории Старого замка, мы станем еще ближе к пониманию того, каким был наш город и как обустраивали свой быт его жители много столетий назад.
В управлении культуры облисполкома в срочном порядке ищут возможности для сохранения древних построек.
— Без консервации вскрытые объекты долго не продержатся. Под воздействием погодных условий деревянные конструкции начнут разлагаться, — рассказывает начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. — Поэтому сейчас мы ищем организацию, специализирующуюся на консервации дерева.
Если обнаруженные при раскопках объекты удастся сохранить, в будущем на территории Старого замка будет экспонироваться реконструкция деревянных останков.
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При проведении работ по реконструкции Старого замка археологи нашли три деревянные постройки, относящиеся, по оценкам специалистов, ко второй половине ХIV века....
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