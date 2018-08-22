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Линейка - как всегда, а уроки с третьего сентября. В области определились с началом учебного года
23.08.2018 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Торжественные линейки в школах по случаю начала учебного года пройдут в Гомельской области в субботу 1 сентября. А вот к учебе дети приступят уже третьего, в понедельник, сообщили TUT.BY в управлении образования Гомельского облисполкома.
1 сентября после торжественной линейки пройдут классные часы, и дети пойдут домой. Учебный процесс в школах начнется 3 сентября, рассказали в управлении.
В этом году в области за парты сядут 153,5 тыс. школьников. В том числе 16,5 тыс. первоклашек.
В течение учебного года на Гомельщине будет работать 529 школ. Из них 19 начальных, 110 базовых, 365 средних, а также 30 гимназий, 5 лицеев, кадетское училище и училище олимпийского резерва.
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В этом году на Гомельщине за парты сядут 153 тысячи 500 школьников. В том числе 16,5 тысяч первоклассников.
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