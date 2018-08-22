Проводится мероприятие «Внимание – дети!»

В связи с началом нового учебного года, для привлечения всеобщего внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей о родителей традиционно с 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание-дети!».

В указанный период времени движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться со включенным ближним светом фар (п. 166.9 ПДД).

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

В ходе мероприятий сотрудники ГАИ уделят особое внимание соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

О. Лонь,

старший госавтоинспектор

отделения ГАИ

Верхнедвинского РОВД.