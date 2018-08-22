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Мотоциклу и скутеру – особое внимание

23.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Под таким названием с 20 по 29 августа Госавтоинспекция проводит на территории Витебской области профилактическую акцию, направленную на  профилактику ДТП с участием двухколесных транспортных средств.

Мотоциклу и скутеру – особое внимание

Тем, кто собирается получать водительское удостоверение на право управления мотоциклом, мопедом и скутером необходимо помнить, что оно выдается:

на право управления транспортными средствами, относящимися к категории «АМ» (мопеды), — лицам, сдавшим теоретический экзамен;

на право управления транспортными средствами, относящимися к категориям «А» (мотоциклы), подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт (легкие мотоциклы)), — лицам, сдавшим теоретический и практический экзамены;

При наличии водительского удостоверения на право управления транспортными средствами подкатегории «А1» и водительского стажа не менее двух лет предоставляется право управления транспортными средствами категории «А».

Если водитель, управляющий транспортным средством, не имеет права управления, то штраф в таком случае составляет от 5 до 20 базовых величин (повторно – до 50 базовых величин и при этом возможен административный арест до 15 суток).

За езду на мотоциклах, мопедах и скутерах без мотошлема предусмотрены штрафные санкции до 1 базовой величины (повторно – до 5 базовых величин).

За управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр, законодательством предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (в соответствии со статьей 18.12 ч.5 КоАП Республики Беларусь).

Повторное нарушение данной статьи в течении года влечет ответственность в виде штрафа от 2 до 5 базовых величин.

То есть, если у вас есть мотоцикл, мопед (скутер), или вы собираетесь его приобрести, то необходимо в течении 10 дней с момента приобретения поставить данное транспортное средство на учет в МРЭО ГАИ, застраховать и пройти технический осмотр в соответствии с законодательством. Для уточнения вопросов регистрации мототранспортных средств, следует обращаться в ГАИ по месту жительства.

Госавтоинспекция обращает внимание любителей мототехники, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле, мопеде (скутере) является строгое соблюдение Правил дорожного движения.

О. Лонь,

старший госавтоинспектор отделения ГАИ

Верхнедвинского РОВД .                                                               

 
 
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