ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня — День работников государственной статистики Республики Беларусь

23.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня государственная система статистики Республики Беларусь отмечает 98-летие. За это время она прошла длительный путь становления и развития, который неразрывно связан с историей страны. Статистики всегда держат руку на пульсе социальной, экономической, культурной жизни нашего района, они максимально точно и подробно фиксируют все изменения, складывая летопись жизни родного края.

Сегодня — День работников государственной статистики Республики Беларусь

Отдел статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области также вносит свой достойный вклад в общереспубликанское накопление информации. Сегодня в отделе работают 4 человека, которые занимаются сбором, обработкой и анализом получаемой информации от респондентов и последующей передачей статистических данных по каналам электронной связи в Главное статистическое управление Гомельской области. Это начальник отдела статистики Александр Ядренцев, заместитель начальника Татьяна Кухаренко, ведущий экономист Алла Максименко и специалист по проведению обследований Галина Власова. И хоть сегодня с развитием техники обрабатывать информацию стало намного проще, в этой работе без таких качеств, как ответственность, внимательность, компетентность и дисциплинированность, не обойтись. Как никто другой во всех числовых параметрах жизнедеятельности района лучше всех ориентируются работники отдела статистики Буда-Кошелевского района.
Респондентами отдела являются 364 субъекта хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях экономики и социальной сферы. В соответствии с производственным планом статистических работ на 2018 год в первом полугодии текущего года отделом статистики выполнено и направлено в Главное управление с учетом периодичности 140 статистических работ, из них 24 – годовой, 32 – квартальной, 84 – месячной периодичности. Из представленных респондентами в отдел статистических отчетов наибольшее количество приходится на отрасли статистики труда, торговли, инвестиций и строительства.
Как видите, работа статистиков чрезвычайно важна, так как предоставляемые ими данные играют огромную роль в развитии всех сфер деятельности.
Ольга ЧЕРНЯКОВА.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня государственная система статистики Республики Беларусь отмечает 98-летие. За это время она прошла длительный путь становления и развития,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мотоциклу и скутеру – особое внимание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика