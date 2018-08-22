Сегодня — День работников государственной статистики Республики Беларусь

Сегодня государственная система статистики Республики Беларусь отмечает 98-летие. За это время она прошла длительный путь становления и развития, который неразрывно связан с историей страны. Статистики всегда держат руку на пульсе социальной, экономической, культурной жизни нашего района, они максимально точно и подробно фиксируют все изменения, складывая летопись жизни родного края.





Отдел статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области также вносит свой достойный вклад в общереспубликанское накопление информации. Сегодня в отделе работают 4 человека, которые занимаются сбором, обработкой и анализом получаемой информации от респондентов и последующей передачей статистических данных по каналам электронной связи в Главное статистическое управление Гомельской области. Это начальник отдела статистики Александр Ядренцев, заместитель начальника Татьяна Кухаренко, ведущий экономист Алла Максименко и специалист по проведению обследований Галина Власова. И хоть сегодня с развитием техники обрабатывать информацию стало намного проще, в этой работе без таких качеств, как ответственность, внимательность, компетентность и дисциплинированность, не обойтись. Как никто другой во всех числовых параметрах жизнедеятельности района лучше всех ориентируются работники отдела статистики Буда-Кошелевского района.

Респондентами отдела являются 364 субъекта хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях экономики и социальной сферы. В соответствии с производственным планом статистических работ на 2018 год в первом полугодии текущего года отделом статистики выполнено и направлено в Главное управление с учетом периодичности 140 статистических работ, из них 24 – годовой, 32 – квартальной, 84 – месячной периодичности. Из представленных респондентами в отдел статистических отчетов наибольшее количество приходится на отрасли статистики труда, торговли, инвестиций и строительства.

Как видите, работа статистиков чрезвычайно важна, так как предоставляемые ими данные играют огромную роль в развитии всех сфер деятельности.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

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