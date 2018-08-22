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Таможенники обсудили в Гродно модернизацию пунктов пропуска к II Европейским играм

23.08.2018 10:42 — Новости Общества | БелТА  
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектирование и строительство объектов таможенной инфраструктуры в преддверии II Европейских игр обсуждались на семинаре в Гродно, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Таможенные органы активно готовятся к проведению в Беларуси в 2019 году II Европейских игр. Приняты решения о реконструкции отдельных пунктов пропуска на белорусско-литовской, белорусско-польской и белорусско-латвийской границах. Эти проекты одобрены и поддержаны Европейским союзом.

"Семинар проводился с целью обсуждения уже начавшейся модернизации, принятия решений о дальнейших действиях. Сотрудники таможенных органов рассмотрели организацию работы на строящихся объектах, в частности в пунктах пропуска "Урбаны", "Верхний Теребежов", "Брузги". Обсуждались вопросы учета расходов на строительство, взаимодействие ответственных отделов в этой сфере", - отметили в ГТК.

Во время семинара был проведен круглый стол, на котором изучались вопросы, возникающие при организации работ по проектированию, реконструкции, модернизации и ремонту объектов таможенной инфраструктуры. Участники семинара также посетили пункт пропуска "Привалка" для оценки работы инспекционно-досмотрового комплекса.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектирование и строительство объектов таможенной инфраструктуры в преддверии II Европейских игр обсуждались на семинаре в Гродно,...
 
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