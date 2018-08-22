От 11 до 20 с конфискацией. Вынесены приговоры по делу о международной группе наркоторговцев

От 11 до 20 лет усиленного режима с конфискацией имущества получили члены международной группы по распространению наркотиков. Приговор 22 августа озвучил суд Партизанского района столицы. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Осуждены 9 человек — это граждане Беларуси и украинец. Как сообщает телеканал, все они участвовали в организации преступной схемы и на протяжении нескольких лет успели продать, как минимум, 9,5 килограмма наркотиков и психотропов.

Суд признал их виновными в незаконном обороте наркотиков и психотропов в крупном размере в составе организованной группы на территории Беларуси и приговорил к срокам от 11 до 20 лет усиленного режима с конфискацией имущества. Трое из подсудимых также обвинялись в причинении смерти по неосторожности — в 2014 году один из жителей Гродно умер после употребления купленного у них психотропа.

«Назначение суровых мер наказания обусловлено длительным периодом осуществления преступной деятельности, которая стала возможна в результате использования обвиняемыми конспирации при общении в интернете, использования ПО с функцией шифрования трафика, бесконтактного использования сбыта наркотиков, расчета с использованием электронных платежных систем. Кроме того, последствиями одного из эпизодов сбыта явилась смерть потребителя приобретенного вещества», — пояснил прокурор Михаил Ковалев.

Он также рассказал, что по решению суда с обвиняемых взыщут 1,4 миллиона рублей и материальную компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего.

Как ранее сообщал Следственный комитет, наибольшую часть преступлений фигуранты совершили на территории Минска, Минской и Гродненской областей. Доход группы составил более чем 1,38 млн рублей (почти $ 700 тысяч в эквиваленте).

Лаборатория по производству наркотических средств была организована в Смоленске. Часть граждан России и Украины, входивших в эту группу, уже осуждена и отбывает наказание на территории своих стран. Один из подозреваемых до сих пор на свободе и находится в розыске.