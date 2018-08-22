Ущерб с 12 миллиардов уменьшился до двух. Поворот в деле Грозова, которого защищал в суде митрополит

Процесс по делу Владимира Грозова войдет в историю Беларуси как первый суд, на котором в качестве свидетеля появился Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отказался от каких-либо претензий к Грозову, а до этого БПЦ отозвала иск, в котором требовала с обвиняемого 750 тысяч долларов. Следствие же придерживалось версии, что Владимир Грозов похитил у церкви сотни тысяч долларов и потратил их на строительство квартиры, двух коттеджей, покупку земельного участка, «Ауди А6», учебу семьи в автошколе, отдых в Греции.



Обвиняемый Владимир Грозов во время процесса

В четверг, 23 августа, суд Заводского района Минска продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 59-летнего Владимира Грозова, экс-главы издательства Экзархата. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 (Хищение в особо крупном размере), ч. 2 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч. ч. 2, 3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий).

Сегодня судебный процесс начался с того, что прокурор предъявил новое обвинение. Ранее в суде был объявлен перерыв, чтобы гособвинитель смог подготовиться и скорректировать обвинение. Владимира Грозова по-прежнему обвиняют в том, что он присвоил себе усадебно-парковый комплекс в Семково, не уплатил таможенные платежи. При этом из обвинения исчезла ч. 4 ст. 210 «Хищение в особо крупном размере», теперь действия Грозова квалифицируются по ч. 4 ст. 209 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурант, по данным обвинения, одалживал православной церкви деньги под проценты, хотя деньги на счету у БПЦ были.

— Ущерб с 12 миллиардов уменьшился до 2 миллиардов, — уточнил прокурор.

Предъявление нового обвинения в суде — практика нечастая, но иногда прокурор во время процесса отказывается от некоторых эпизодов, меняется сумма ущерба. Например, во время громкого суда над бывшим сенатором и генеральным директором Витебской птицефабрики «Ганна» Анной Шарейко гособвинитель полностью отказался от ущерба, который якобы нанесли обвиняемые.

Напомним, суд над Владимиром Грозовым начался 25 июня. Его обвинили в хищении денег у Белорусской православной церкви. По версии следствия, больше миллиона рублей Грозов присвоил себе, церковь же его простила в первый же день суда, иск отозвала.

— Я верой и правдой служил Белорусской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все деяния вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду «За духовное возрождение». К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне вменяли 17 статей , они отпадали, потом приклеивались, — заявлял обвиняемый.

Он отрицал, что присвоил себе РУВПО усадебно-парковый комплекс второй половины XVIII века, который находится в Семково, и сделал там СТО. Также не признавал себя виновным в хищении денег, превышении служебных полномочий, уклонении от уплаты таможенных платежей.

Владимир Грозов — бывший силовик, в церковь пришел 16 лет назад. По его словам, семья жила «в нищете, но в радости», а «нажива для него нехарактерна». Грозов уверен, что за решеткой оказался из-за оговора других людей из церкви.

Суд принял решение вызвать на допрос в качестве свидетеля Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.



Митрополит Павел выходит из здания суда. Фото: Илья Добротвор

Митрополит еще раз подтвердил озвученную позицию: претензий к Грозову у церкви больше нет.

— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — цитировал Office Life митрополита Павла.

Митрополит рассказал, что общался со следователем по поводу данного уголовного дела, и тот сказал, что ошибся.

— И я подумал: « Ты ошибся просто так… А человек сидит в тюрьме…» Я принял решение обратиться к главе государства с просьбой прекратить уголовное дело, — цитирует officelife.media ключевого свидетеля по уголовному делу. — Не вижу оснований, чтобы были суровые меры в отношении Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и освободить его… Не вижу в нем какого-то умышленного врага.