|
Ущерб с 12 миллиардов уменьшился до двух. Поворот в деле Грозова, которого защищал в суде митрополит
23.08.2018 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Процесс
В четверг, 23 августа, суд Заводского района Минска продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 59-летнего Владимира Грозова, экс-главы издательства Экзархата. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 210 (Хищение в особо крупном размере), ч. 2 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) и ч. ч. 2, 3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий).
Сегодня судебный процесс начался с того, что прокурор предъявил новое обвинение. Ранее в суде был объявлен перерыв, чтобы гособвинитель смог подготовиться и скорректировать обвинение. Владимира Грозова по-прежнему обвиняют в том, что он присвоил себе усадебно-парковый комплекс в Семково, не уплатил таможенные платежи. При этом из обвинения исчезла ч. 4 ст. 210 «Хищение в особо крупном размере», теперь действия Грозова квалифицируются по ч. 4 ст. 209 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Фигурант, по данным обвинения, одалживал православной церкви деньги под проценты, хотя деньги на счету у БПЦ были.
— Ущерб с 12 миллиардов уменьшился до 2 миллиардов, — уточнил прокурор.
Предъявление нового обвинения в суде — практика нечастая, но иногда прокурор во время процесса отказывается от некоторых эпизодов, меняется сумма ущерба. Например, во время
Напомним, суд над Владимиром Грозовым начался 25 июня. Его обвинили в хищении денег у Белорусской православной церкви. По версии следствия, больше миллиона рублей Грозов присвоил себе, церковь же его простила в первый же день суда, иск отозвала.
— Я верой и правдой служил Белорусской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все деяния вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду «За духовное возрождение». К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне
Он отрицал, что присвоил себе РУВПО усадебно-парковый комплекс второй половины XVIII века, который находится в Семково, и сделал там СТО. Также не признавал себя виновным в хищении денег, превышении служебных полномочий, уклонении от уплаты таможенных платежей.
Владимир Грозов — бывший силовик, в церковь пришел 16 лет назад. По его словам, семья жила «в нищете, но в радости», а «нажива для него нехарактерна». Грозов уверен, что за решеткой оказался из-за оговора других людей из церкви.
Суд принял решение вызвать на допрос в качестве свидетеля Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Митрополит еще раз подтвердил озвученную позицию: претензий к Грозову у церкви больше нет.
— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — цитировал
Митрополит рассказал, что общался со следователем по поводу данного уголовного дела, и тот сказал, что ошибся.
— И я подумал: «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб с 12 миллиардов уменьшился до двух. Поворот в деле Грозова, которого защищал в суде митрополит
Процесс по делу Владимира Грозова войдет в историю как первый суд, на котором в качестве свидетеля появился Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)