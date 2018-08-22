Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно - Мингоржилхоз

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока такая возможность не рассматривается и, наверное, в ближайшее время не будет рассматриваться. Вопрос введения дифференцированных тарифов двоякий. В настоящее время тарифы на обслуживание лифта невелики", - считает Тимофей Кремез.

Ранее предлагался вариант установки в лифте чипов (или "таблеток"), которые каждый житель бы оплачивал самостоятельно, но устройство системы требует значительных вложений.

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