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Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно - Мингоржилхоз

23.08.2018 11:46 — Новости Общества | БелТА  
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Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно - Мингоржилхоз
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока такая возможность не рассматривается и, наверное, в ближайшее время не будет рассматриваться. Вопрос введения дифференцированных тарифов двоякий. В настоящее время тарифы на обслуживание лифта невелики", - считает Тимофей Кремез.

Ранее предлагался вариант установки в лифте чипов (или "таблеток"), которые каждый житель бы оплачивал самостоятельно, но устройство системы требует значительных вложений.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводить дифференцированную плату за лифт нецелесообразно. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель генерального...
 
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