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При тушении загоревшейся травы в Солигорском районе местный житель получил ожоги

23.08.2018 11:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 августа. При тушении загоревшейся травы в Солигорском районе пострадал местный житель, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

22 августа в 16.12 спасателям поступило сообщение о загорании травы в поселке Яблоново Солигорского района.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили загорание травы на площади 0,03 га.

При самостоятельном тушении получил термические ожоги хозяин участка, мужчина 1933 года рождения. Пострадавшего с предварительным диагнозом "термические ожоги пламенем обоих предплечий, левого плеча, туловища, головы І—ІІ степени" (15% тела)" бригада скорой медицинской помощи доставила в приемный покой больницы. Медики оказали ему помощь, от госпитализации мужчина отказался.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. При тушении загоревшейся травы в Солигорском районе пострадал местный житель, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. 22...
 
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