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Учебный год в Гродненской области начнется 1 сентября
23.08.2018 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Гродненской области проведут в субботу, 1 сентября. Всего на Гродненщине учебный год начнут около 113 тысяч школьников.
— Во всех учебных заведениях области линейки пройдут 1 сентября, — рассказали в главном управлении по образованию Гродненского облисполкома.
Как и в других школах страны, на Гродненщине учебный год начнут с тематического урока, посвященного Году малой родины, который, кстати, продлен до 2020 года.
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Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Гродненской области проведут в субботу, 1 сентября. Всего на Гродненщине учебный год начнут...
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