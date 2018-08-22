Учебный год в Гродненской области начнется 1 сентября

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Гродненской области проведут в субботу, 1 сентября. Всего на Гродненщине учебный год начнут около 113 тысяч школьников.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Во всех учебных заведениях области линейки пройдут 1 сентября, — рассказали в главном управлении по образованию Гродненского облисполкома.

Как и в других школах страны, на Гродненщине учебный год начнут с тематического урока, посвященного Году малой родины, который, кстати, продлен до 2020 года.