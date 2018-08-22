Бить или не бить – вот в чем вопрос?

Мы продолжаем нашу рубрику «ТоЧКа зрения», в которой каждый может принять участие и высказать свое мнение «за» или «против» по обсуждаемому вопросу. В данной статье речь пойдет о том, можно или нет родителям бить детей, то есть наказывать их физически.

На самом деле здесь даже у специалистов мнения расходятся. Одни психологи и педагоги считают, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что травмируется психика ребенка. Другие эксперты уверенно заявляют, что без физических наказаний невозможно обойтись, а в некоторых случаях они даже полезны. Кто же из них прав?

Наказание в целях воспитания

Недавно Министерство внутренних дел Беларуси анонсировало концепцию проекта Закона «О противодействии домашнему насилию». Если его утвердят, то за избиение детей родителей смогут привлекать к ответственности.

В нашем обществе некоторые люди считают нормой поднимать руку на детей и объясняют это многими причинами. Во-первых, так было заведено исторически, ведь раньше в семье, где главенствовал отец, дети слушались его и не могли прекословить. Если же они пытались продемонстрировать свой характер или в наказание за какой-нибудь проступок, то получали оплеуху, шлепок или подвергались другому физическому наказанию. Во-вторых, если в семье родители когда-то били своих детей, то вполне вероятно, что и те, сами став мамами и папами, тоже будут такими же методами воспитывать своих дочерей и сыновей. Как говорят многие люди старой закалки: «Зато людьми хорошими вырастают». Хотя, как я считаю, это не оправдание вышеуказанных действий. В-третьих, некоторые родители считают, что только так, физически, можно воспитывать детей, ведь по-другому они не понимают, не действуют ни уговоры, ни объяснения, ни просьбы, ни даже приказы и запугивания.

Бьют – значит, любят?

Эта фраза обычно используется по отношению к мужу и жене в семейной жизни. Но, может, между родителями-детьми она тоже уместна? Ведь любые мамы и папы хотят для своих чад только самого лучшего, многие, в основном, того, что они сами не реализовали в детстве. Вот и говорят они своим детям: «Мы же вас любим, несмотря ни на что. И бьем, то есть воспитываем, однако это не значит, что мы желаем чего-то плохого». Конечно, битье битью рознь. Одних детей могут просто изредка наказать, лишив каких-нибудь удовольствий, вроде сладостей или запрета просмотра мультфильмов, другие же поддаются физическому насилию со стороны родителей постоянно. Причем, это случается не только в тех семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками, но и в вполне приличных на первый взгляд. Дети ходят с ссадинами, синяками, многие из них молчат о своих проблемах в семье, говорят, что «я просто нечаянно упал или ударился». И так продолжается из года в год и может даже закончиться трагедией. Вот тогда и начинают все вокруг бить тревогу. Кто виноват? Семья, школа, общество? Считаю, что виноваты в некоторой степени все, каждый понемногу. Но все-таки главная вина лежит на родителях, именно они с самого детства воспитывают детей, и поэтому ответственность полностью на них, а потом уже на всех остальных.

Метод «кнута и пряника»

Многие мамы и папы в воспитании своих сыновей и дочерей используют метод поощрения и наказания, широко известный как метод «кнута и пряника» (совмещение различных способов воздействия или стимулирования: негативного («кнут») и позитивного («пряник») – Прим. автора).

Современные дети, как я считаю, чересчур избалованы, и в этом опять же виноваты мы, родители, и даже не столько те из нас, которые наказывают, сколько те, кто поощряет, причем, за малейшие действия. «Помыл посуду – какой молодец, на тебе денежку», вынес мусор – еще лучше, а уж если получил в школе хорошую отметку, так здесь вообще без комментариев. И так за любую работу, а ведь это все ребенок должен делать сам, без напоминаний и тем более без денежного поощрения. Дети быстро привыкают к хорошему и просят деньги за самую элементарную работу, выполненную ими. Еще при этом могут и угрожать родителям: «Не дашь, вообще ничего делать не буду».

Поощрять, безусловно, нужно, но по-другому. В первую очередь, словесно: «какой ты молодец», «старайся, и дальше у тебя получится еще лучше» и т.д. Можно поощрить ребенка, если он маленький, сводив куда-нибудь, например, в кафе, зоопарк или развлекательный центр. Если сын или дочь старше, купить ему (ей) интересную книгу или что-нибудь полезное исходя из возраста.

Что касается наказания, мнение многих мам и пап таково: провинился – значит, будешь лишен, например, тех же сладостей, не сможешь определенное время смотреть мультфильмы или не пойдешь играть с друзьями на улицу, ну и, конечно, что для практически для всех современных детей является одним из самых страшных наказаний, будешь лишен телефона или доступа к компьютеру, поскольку сейчас эти гаджеты стали у детей на первом месте. Лишившись их даже на несколько секунд, они впадают в панику.

Этот сложный переходный возраст

Многие психологи считают, что особенно опасно физически наказывать ребенка в переходном возрасте, когда формируется его личность. В данный период он очень остро реагирует на критику и осуждения, чувствует себя неуверенно. Физические наказания в этом возрасте наносят огромную травму и могут привести к непредсказуемым последствиям (он может замкнуться в себе или наоборот реагировать на все агрессивно, уйти в плохую компанию, и даже это может привести к суициду). Родителям требуется большое терпение, только тогда они смогут благополучно пройти этот сложный период.

Обычно матери более мягкие в воспитании детей, всегда готовы защищать своего ребенка и выступают против физического наказания, отцы – строже и считают его применение необходимым. Именно поэтому так важно, чтобы в воспитании ребенка принимали участие и мать, и отец.

Дети все помнят и не прощают

Нередко мы переносим на детей свои проблемы и стрессы. Ведь если на душе у отца или матери все хорошо, они спокойны и счастливы, то не поднимут на ребенка руку, а объяснят ему, в чем он неправ, или используют другие воспитательные методы. Но если родитель переживает стрессы (неприятности на работе, нехватку денег, проблемы в личной жизни), то он отыгрывается на ребенке, ведь он рядом и на нем можно легко сорвать злость. Но и дети, в свою очередь, не выдерживают такого давления со стороны родителей, тоже срываются, только по-другому. Плачут, кричат, отвечают грубостью на грубость, манипулируют родителями, доводя их до белого каления.

По мнению психологов, ребенок таким образом определяет границы дозволенного, проверяет, могут ли родители проявить власть, постоять за себя. Поступая так, дети определяют свое место в обществе, утверждают свою личность. Если же он будет постоянно и беспрекословно слушаться, то вырастет человеком с подавленной личностью, станет пассивным, ведомым и не сумеет ничего добиться в жизни. Или, наоборот, станет лживым и неискренним человеком.

Дети же, которых в детстве часто и сильно били, не прощают этого. Они вырастают с психологической травмой в душе, которая сказывается на всей их дальнейшей жизни. Чаще всего они перенимают этот способ насилия и потом переносят его в свои семьи, по отношению к своим детям. Так продолжается цепочка зла.

По статистике за прошлый год в Беларуси было выявлено 82 факта насилия в семье в отношении детей: в том числе 24 угрозы убийством, 11 фактов истязания, 14 – причинение легких телесных повреждений. 26 изнасилований и насильственных действий сексуального характера – это практически каждое третье преступление.

Проблема есть. Как ее решить?

Безусловно, проблема есть, и ее нужно решать, и чем скорее, тем лучше. Кто-то может с этим не согласиться и продолжать использовать в качестве одного из методов воспитания физический. Другие же, прочитав эту статью, задумаются, а возможно, одумаются, изменят свое мнение насчет телесных наказаний и будут использовать альтернативные, более мягкие, но в то же время действенные методы работы с детьми.

Бить или не бить? Мнение родителей и детей

Алина:

— Считаю, что насильственным путем ребенку ничего не докажешь. Всегда нужно разговаривать, обсуждать ситуацию, родители должны объяснять, почему ребенок поступил неправильно. Придерживаюсь такого мнения, потому что в моей семье всегда все проходило через разговоры.

Надежда:

— С точки зрения психологии бить ребенка нельзя, нужно использовать систему поощрений-наказаний, без физических мер, то есть наказать отсутствием сладостей, просмотра мультфильмов, не покупать игрушку, а за хорошее поведение поощрять, хвалить, мотивировать, подкреплять. Но я как мама считаю, если ребенок в истерике переходит все границы, можно его и шлепнуть.

Елена:

— Однозначно – бить нельзя. Мои родители никогда не поднимали на меня руку. Благодаря их мудрости, мы находили взаимопонимание по всем вопросам. Мне кажется, очень унизительно и больно для ребенка, особенно подростка, если его бьют самые дорогие и любимые люди. Так можно перестать быть любимыми и дорогими.

Александр:

— Считаю, что наказывать нужно. Я против того, чтобы бить детей, но наказания должны быть, например, запрет чего-либо, лишение каких-либо благ.

Злата:

— Физические наказания должны применяться в крайних случаях и умеренно. Несмотря на то, что многие предпочитают метод «кнута», большинство все равно используют «пряник». Поощрение ребенка так же, как и использование ремня, должно быть осознанным. Например, не стоит говорить ему: «Убери игрушки, а я тебе шоколадку куплю». Ведь в дальнейшем ребенок не станет просто так убирать разбросанные вещи, он будет просить что-то за такую «услугу». Однако изредка все-таки стоит поощрять детей, конечно, в разумных пределах.

Марина:

— Наверное, все зависит от ребенка, ситуации. Преступление не бывает без наказания. Конечно, об избиении никто не говорит, есть и другие способы решения проблем, трудовая терапия, например, то есть, вместо ремня дать работу по дому.

Николай:

— Все относительно и индивидуально. Считаю, что при нормальных родителях и «кнут», и «пряник» допустимы.

Кроме того, в группе газеты «Чырвоны Кастрычнік» в соцсети «ВКонтакте» среди подписчиков был проведен опрос на тему «Можно ли наказывать, бить ребенка ремнем в целях воспитания?». Проголосовали 53 человека. Из них «можно» ответили 15,09%, «иногда можно» – 37,74%, «нельзя» – 33,96, «категорически нельзя» – 13,21.

Ксения Каштанова. Фото из интернета.

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