Рабочие случайно оставили без электричества 40 населенных пунктов Брестской области

22 августа 40 населенных пунктов Брестской области на час остались без электричества из-за несанкционированных работ, сообщили TUT.BY в РУП «Брестэнерго».



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ОАО «Белтрубопроводстрой» работало в непосредственной близости от воздушной линии 220 кВ «Ивацевичи — Барановичи». При этом разрешения энергетиков на это они не получили.

Во время работы трубоукладчик приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, что привело к короткому замыканию. В результате отключилась подстанция 220 кВ «Ивацевичи», а с ней еще 9 трансформаторных подстанций, что привело к массовому отключению электроэнергии. Без света оказались жители 40 населенных пунктов Брестской области.

Усилиями энергетиков за час энергоснабжение было полностью восстановлено.